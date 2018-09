Spor o Ledeckou. Svaz mlčí, lyžařka trénuje. Snad pojedeme, doufá Bank

„Ve čtvrtek jsem odletěla na tradiční tréninkový kemp do Chile, kde se chci zúčastnit i několika závodů. Tak jako každý rok. Jenže Svaz lyžařů ČR mi vyhrožuje blokací přihlášky na tamní závody, které bych ráda jela. Jsou pro mě dobrým testem před startem sezony,“ říká Ledecká. „V Chile budu určitě hodně trénovat. A jestli nebudu moct závodit? Ne, to se doufám nestane.“

K vyjádření třiadvacetileté reprezentantky se připojil také David Trávníček, šéf agentury Sport Invest.

„Bylo nám řečeno, že pokud Ester smlouvu nepodepíše do 31. srpna, sebere Svaz lyžařů Ester statut reprezentanta, zastaví veškeré financování její přípravy a vyzve ke stejnému postupu i Český olympijský výbor a Duklu, pod níž Ester spadá,“ uvedl Trávníček.

Činovníci svazu však podle zdrojů iDNES.cz něco podobného odmítají.

Česká lyžařka Ester Ledecká v cíli sjezdu v Aare.

„Svaz lyžařů přece nejsou moji nepřátelé a mají podporovat lyžování,“ vzkazuje Ledecká z Chile.

Její kouč Tomáš Bank, aniž by věděl o ultimátu svazu, poslal odtud minulý týden na český svaz žádost, aby ji přihlásili na závody v El Coloradu. Tam by měla od 10. do 13. září absolvovat v rámci přípravy dvě superkombinace.

„Potřebujeme, aby si do této disciplíny vyjela lepší body,“ podotkl Bank ze zámoří. „Přihlášku je nutné podat osm dní před závody. Ester je tu zatím v pohodě, trénujeme a doufáme, že pojedeme.“

Podle informací iDNES.cz na závody vždy přihlašuje Ledeckou alpský úsek svazu a bez ohledu na stav jednání o smlouvě byl připraven to udělat i nyní, což jeho šéf Forejtek také potvrdil.

Ovšem vedení celého svazu se údajně postavilo proti.

V současnosti tedy jde i o kompetenční spor uvnitř svazu. Ten se aktuálně odmítá k celé události obšírněji vyjádřit.

„Opakoval bych se, ale nemůžu mluvit. Počkejme si na Výkonný výbor, do té doby nemá smysl se vyjadřovat,“ říká mluvčí svazu lyžařů Tomáš Haisl.

Výkonný výbor zasedne v úterý v 18.00 a jediným tématem bude reprezentační smlouva Ester Ledecké.

„I tak to asi nebude úplně na hodinku. Bude to trvat do večera a poté vydáme nějaké prohlášení,“ říká Haisl.

Podle zdroje blízkého svazu je možnost, že svaz Ledeckou na start závodů v Chile nepřihlásí, přibližně jedno procento.

Že by celý spor mohl přerůst v nechuť české obojživelnice závodit na lyžích?

K tomu s velkou pravděpodobností nedojde.

„Velkou roli hrají peníze. Rozdíl v prize money ve Světovém poháru alpských disciplín a snowboardu je veliký. Asi takový jako mezi tenisem a sjezdovým lyžováním,“ srovnává Aleš Krýzl, bývalý předseda Úseku alpských disciplín.

Ledecká údajně zatím neuvažuje, že by kvůli těmto neshodám reprezentovala jinou zemi.