Lyže versus snowboard. Ledecká dál doufá v obě mistrovství světa

Co naopak vyřešeno není, to je únorový program české superhvězdy, kdy se konají světové šampionáty snowboardistů i lyžařů. Zatímco snowboardistky mají medailové závody v paralelním obřím slalomu a v obřím slalomu na programu v americkém Utahu 4. a 5. února, na mistrovství světa v alpském lyžování ve švédském Aare se super-G jede 5. února a sjezd 8. února. Bez stroje času je nereálné, aby dvojnásobná olympijská vítězka stihla obojí.

„Prioritou by měl být lyžařský šampionát ve Švédsku,“ uvedl ve čtvrteční tiskové zprávě manažer sportovkyně Viktor Valta. „Fakt? To nevím,“ podivovala se Ledecká se smíchem. „Kdo má tohle na svědomí?“ Podle předběžného plánu by třiadvacetiletá česká superstar opravdu měla dát přednost lyžařskému Aare. Také proto, že loňská sezona byla vzhledem k olympiádě v Koreji více snowboardová.

„Pořád věřím v obě varianty. Justin (Reiter, snowboardový trenér) se stále snaží nějak posunout termín snowboardového závodu na mistrovství světa, abych stihla obojí,“ popisovala Ledecká.

O něco podobného se u toho lyžařského pokoušel také Tomáš Bank – mentor přes dvě prkna. V Řecku se na kongresu Mezinárodní lyžařské federace sešel s ředitelem Světového poháru snowboardistů Uwe Beierem.

„Naznačoval mi, že by se to mohlo o týden posunout, že by se snowboardový závod mohl jet týden před Aare. Ale já si nejsem jistý, jestli by to bylo úplně dobré. Olympiáda nám ukázala, že když existuje nějaká kolize, má to i pozitivní stránky,“ vysvětloval Bank.

Po dvou jihokorejských zlatech cena Ledecké na marketingovém trhu mnohonásobně stoupla. Také proto se o ni zajímají globálně proslulé značky. Na příští dvě sezony se stane tváří známé čokolády Milka. Další novinkou je partnerství s proslulou značkou švýcarských hodinek Richard Mille, které podporují třeba fenomenálního tenistu Rafaela Nadala nebo pilota F1 Fernanda Alonsa.

„Je to exkluzivní společnost. Tato značka se hodně angažuje v automobilových sportech, pohybuje se kolem formule 1, ale příběh Ester její zástupce natolik oslovil, že jsme se domluvili na spolupráci, které si velmi vážíme,“ uvedl šéf Sport Investu David Trávníček.

Už po olympiádě Trávníček tvrdil, že s těmito výsledky dokáže pro Ledeckou sehnat velmi zajímavé partnery. To se potvrdilo.

„S novými smlouvami má veškeré podmínky, aby mohla dál sportovně růst a zopakovat něco podobného, co se jí povedlo v Koreji,“ dodal Trávníček. Teď už jen vyřešit tu termínovou kolizi.