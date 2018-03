Je to na den 30 let: „trochu sobec“ Kunter nastřílel rekordních 153 bodů

Dalších 5 fotografií v galerii Erman Kunter hovoří při time-outu Le Mans. | foto: FIBA

100 bodů? Žádný problém. 150 bodů? Ani to nebyl důvod, proč by se měl Erman Kunter zastavit. Až po 153 bodech přišel klakson a hotovo. Zrodil nový světový rekord v rámci nejvyšších basketbalových soutěží. Rekord nepřekonatelný? Už přesně třicet let to vypadá, že ano.