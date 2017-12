Chodí o berlích, ale startů v NBA se nevzdá. Kanterovi pomáhá adrenalin

Enes Kanter a Kristaps Porzingis z New Yorku bojují o míč s Ersanem Ilyasovou z Atlanty.

Sice je za námi teprve čtvrtina nové sezony NBA, ale někteří hráči už hrají na hranici sebeobětování. Turecký basketbalista Enes Kanter vyběhl do nedělního utkání v dresu New York Knicks s Atlanta Hawks i přesto, že do haly přišel s bolavou kyčlí o berlích.

Pětadvacetiletý Kanter, o kterém je v tomto ročníku slyšet hlavně při jeho půtkách s LeBronem Jamesem, se v novém působišti prezentuje solidními výkony. Při sobotní prohře Knicks v Chicagu si poranil kyčel, ovšem následný zápas proti Atlantě nehodlal vynechat. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii „Pokud máme postoupit do play-off, což je naším cílem, musíme se obětovat pro dobro týmu. Slabší celky jako je Atlanta musíme porážet a já proti nim nevynechám druhý zápas,“ řekl Kanter ještě před utkáním. Turecký pivot totiž chyběl v prvním vzájemném utkání proti Hawks kvůli zranění zad. Nakonec Kanter naskočil do základní pětky a za osmnáct minut přispěl osmi body a pěti doskoky. Knicks zabrali a Hawks zdolali 111:107, čímž se v tabulce Východní konference udrželi v nejlepší osmičce zajišťující postup do play-off. „Nevím, jak se budu cítit zítra, ale vyhráli jsme, takže se cítím dobře. Bylo to adrenalinem, který mi při zápase vždycky pomůže zapomenout na bolest,“ řekl novinářům po utkání Kanter, když už se znovu opíral o berle. „Nikdy jsem nic takového neviděl. Přišel do haly o berlích a hrál v základní pětce. Je to velký bojovník, neskutečné,“ řekl k tomu Kristaps Porzingis, hlavní hvězda týmu, která k výhře přispěla 30 body. Enes Kanter se zpovídá novinářům po zápase s Atlantou: „Vezl jsem ho včera po příletu z Chicaga z letiště asi ve tři ráno a musel jsem mu pomoci vystoupit z auta a odvést ho až do postele. Nemyslel jsem si, že bude hrát, ale je to vážně srdcař,“ pochválil spoluhráče střelec Doug McDermott. Kantera a Knicks čeká další výzva v úterý v noci, když vyzvou mladý tým Los Angeles Lakers.