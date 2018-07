Lizin let do nebe. Australané se obryni už nesmějí, mají v ní rekordmanku

Exotický vzhled zdědila Liz Cambageová po australské matce a nigerijském otci. Narodila se v Londýně, po rozvodu rodičů se ale přestěhovala s matkou do Austrálie, její občanství dnes má.

V pouhých deseti letech měřila 183 centimetrů, takže si ji kvůli výšce často dobírali spolužáci. Právě kvůli uštěpačným poznámkám ve škole začala Liz hrát basketbal, jelikož si chtěla najít nové kamarády. Tehdy nikdo nevěděl, že se rodí hvězda.

Cambageová nakonec dorostla až na 203 centimetrů a řadí se mezi nejvyšší basketbalistky vůbec. V profesionální australské lize WNBL se objevila jako šestnáctiletá, o dva roky později si už zahrála v tamním Utkání hvězd a s průměrem 22,3 bodu se stala nejlepší střelkyní ligy, navíc měla i nejvyšší úspěšnost střelby. Jejích 2,8 bloku bylo taktéž nejlepším počinem soutěže.

Liz Cambageová z Dallasu

Už od roku 2009 byla stabilní členkou seniorské reprezentace. Čeští fanoušci ji mohli vidět v akci na mistrovství světa 2010, když se v Karlových Varech výběr Lubora Blažka utkal s Australankami ve čtvrtfinále.

Český tým tažený Evou Vítečkovou a Hanou Horákovou tehdy uspěl 79:68, Cambageová ovšem zatížila české konto 22 body a přidala 10 doskoků. Jednalo se o její nejlepší výkon na šampionátu a celkově byla s 13,6 body tahounkou Australanek. Už tehdy se stala tváří australského basketbalu, když zapisovala lepší čísla než hvězdná Lauren Jacksonová.

O dva roky později se jako jedna z opor podílela na zisku bronzové medaile na olympiádě v Londýně. Ale už ve skupině se Cambageové povedlo něco, co nikdo v ženském basketbale na olympijském turnaji nepředvedl - zasmečovat.

„Byla jsem volná, prostě to přišlo, vyplynulo to ze situace. Nepřemýšlela jsem nad tím. Je dobré mít to za sebou,“ tenkrát prohlásila. Nejenže jí to vyneslo pozornost médií a chválu spoluhráček, její kousek například ocenila i americká rozehrávačka s ruským pasem Becky Hammonová.

„Její smeč je úžasnou věcí pro ženský basket,“ řekla dnešní asistentka trenéra v San Antonio Spurs. „Byl to dobrý moment. Lidé si nebudou pamatovat, kdo zvítězil, ale budou si pamatovat její smeč.“

Liz Cambageová smečuje proti Ruskám na olympiádě v Londýně:

O čtyři roky později se sice Austrálii nepovedlo v Riu přidat do sbírky další cenný kov, Cambageová ale patřila mezi nejvýraznější postavy her, když průměrně zapisovala double double (23,5 bodu a 10,5 doskoku).

V draftu WNBA se objevila ještě jako teenagerka. Jako číslo dva si ji vybralo vedení Tulsa Shock. Klub z Oklahomy se těšil na novou hvězdu, čerstvě draftovaná pivotka ale jeho nadšení nesdílela, naopak - projevila spíš neochotu v Tulse působit. „Nechci v Tulse hrát, už jsem to řekla jasně. Chtějí ze mě udělat novou tvář, já jsem sem přišla zlepšit svou hru a učit se. Co mám ale teď dělat?“ popsala svoje pocity.

Ve své premiérové sezoně v Americe zapisovala 11,5 bodu, zahrála si Utkání hvězd. Kvůli olympiádě v Londýně vynechala v zámoří sezonu 2012, barvy Shock hájila znovu v létě 2013. Ačkoliv patřila mezi nejlepší ofenzivní zbraně celé soutěže, zůstala svá a rozhodla se, že se do WNBA nevrátí. Následující roky strávila v Číně a v Austrálii.

„Bylo těžké to všechno zvládnout. Od začátku jsem byla tváří týmu, já ale byla ještě teenager. Moc jsme nevyhrávali, byl na mě obrovský tlak,“ svěřila se. „Byly to těžké chvíle, ale zocelily mě a díky nim jsem silnější.“

O pět let později se klubu povedlo Liz do WNBA znovu nalákat. Tulsa za tu dobu změnila působiště - z Oklahomy se přestěhovala do Texasu a klub nyní nese název Dallas Wings. „Potřebovala jsem se na nějaký čas stáhnout zpátky. Doma v Austrálii jsem měla velmi povedenou sezonu a basketbal opět miluju. Doufám, že si ten pocit vezmu i do WNBA,“ řekla na tiskové konferenci po podepsání smlouvy.

Zatím je její návrat jako ze snu - Dallas je nejlepším ofenzivním týmem soutěže, k čemuž Cambageová přispívá v průměru 22,1 bodem jako druhá nejlepší střelkyně ligy, navíc přidává i 9,4 doskoku a 1,8 bloku.

Zazářila hlavně v minulém týdnu, když v zápase proti New Yorku nastřílela 53 bodů. Nový rekord WNBA. Proměnila 17 z 22 střel z pole a 15 z 16 trestných hodů. I letos byla zvolena do Utkání hvězd WNBA, ve kterém si zahraje v týmu kapitánky Candace Parkerové.

Rekordní výkon Liz Cambageové:

Její kariéra má ovšem i stinnou stránku. Cambageová je známá svým temperamentem a tvrdou hrou, která se občas posune za hranici pravidel, navíc se často vybavuje s rozhodčími.

Když v roce 2017 hrála za australské Melbourne, úmyslně nakopla protihráčku do zadního stehna a byl jí udělen jednozápasový distanc. Za nesportovní faul a následnou technickou chybu byla v dubnu 2018 vyloučena během finálového utkání Her Commonwealthu proti Anglii.

Cambageová v australské WNBL zezadu zaútočila na protihráčku Mistie Bassovou:

Nepříjemnosti se jí nevyhnuly ani po návratu do WNBA, když pro ni za dvě technické chyby předčasně skončil zápas s Los Angeles už ve druhé čtvrtině.

O pár dní později obdržela technickou chybu ve vypjaté koncovce duelu se Seattlem. Zda právě tento moment stál Dallas vítězství, se nedovíme. Jisté je jedno - Liz Cambageové bylo i v ten moment plné hřiště. Ať se jí zrovna vede, anebo se trápí, vždycky na sebe upozorní.