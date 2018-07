Hamzová se učila od Satoranského a chystá se na ligovou premiéru

Brněnská basketbalistka byla jednou ze čtyřiceti dětí ve věku od 13 do 18 let, které na žádaný jednodenní kemp proklouzly. Hamzová však díky partnerství mezi pořadateli kempu a Českou basketbalovou federací nemusela hlídat registrační formulář, když místo získala jako nejužitečnější hráčka reprezentace do 17 let.

„Hodně mě to potěšilo. Bylo to takové zadostiučinění, že jsem si nešťastně zlomila nohu a dokázala se vrátit,“ připomíná velké zranění, kterým si už v 17 letech prošla.

Ani to jí ale od vrcholového sportu neodradilo a ani průběh kempu jí nezklamal. „Líbilo se mi tu. Bylo to zase něco jiného než normálně. Vyzkoušela jsem si nová cvičení a líbil se mi přístup všech trenérů,“ pochvalovala si nové zážitky.

Nakonec zvládla i tréninky v angličtině, protože společně se Satoranským je vedli Ryan Richman (asistent z Washington Wizards) a Alex Sarama (zástupce Jr. NBA). „Angličtiny jsem se bála. Nakonec to ale nebylo tak strašné a většinu jsem rozuměla. Navíc mi pomohlo, že nám i předváděli, co máme dělat,“ svěřuje se Hamzová.

Ani z velkých jmen si hlavu nedělala: „Moc jsem si to nepřipouštěla. Spíš jsem si říkala, že je to tu o tom, abych si to užila a ne něco extra předvedla.“

Nakonec ale předvedla tolik, že jí trenéři společně označili za MVP mezi dívkami. Bylo na ní vidět, že při tvrdé tréninkové práci si kemp opravdu užívala. Stejně jako ostatním dětem jí v tom pomáhala hlavní osobnost celé akce. „Tomáš není vůbec namyšlený, je to chlap s pokorou i po tom všem, co dokázal. Bylo fajn, že tady s námi strávil celý den a nepřijel jen podepsat kartičku,“ pochvalovala si.

Satoranský opravdu trávil s dětmi v hale veškeré tréninky. Část jich vedl a ve zbytku cvičení byl mezi hráči. „Přímo od něj jsem radu nedostala, ale měl k nám super kamarádský přístup, plácal si s námi, když se nám něco povedlo,“ usmívala se sedmnáctiletá basketbalistka.

A jako ambiciózní sportovkyně si z neděle na Folimance odváží i něco do své budoucí kariéry: „Budu si chtít zapamatovat individuální cvičení. Ta se dají dělat, i když jsem sama.“

Pozor ale nedávala jen na palubovce. Těžit chce z nebasketbalové části kempu, ať už z atletických tréninků s Petrem Horákem, nebo z přednášky o zdravé výživě sportovce od Anny Satoranské. „To je důležité. Já mám například problémy se zády a musím na tom pracovat. Vím, že všechno není jenom o basketu,“ působí Hamzová na svůj věk velmi uvědoměle.

Možná i proto neuvidí svého nedělního trenéra v akci na hřišti v dresu národního týmu v zářijovém utkání kvalifikace o MS 2019 proti Rusku. Má už jiný plán. Možná už letos nakoukne v dresu Žabin do ŽBL: „Začínáme už příští týden trénovat. Letos bych měla začít trénovat i s áčkem. Zatím jsme se spoluhráčkou nebyly seznámeny s ničím jiným. Víme, že začneme přípravu.“

Eliška Hamzová coby jedna z nejlepších hráček na pražském kempu Tomáše Satoranského.

Možná už brzy tak půjde ve šlépějích své maminky, která byla klíčovou hráčkou reprezentace například na stříbrném ME 2003. Ostatně i Eliška už má za sebou reprezentační zkušenost, když minulé léto hrála v národním týmu pro ME do 16 let.

Basketbal je u Hamzů častým tématem rozhovorů. „Je to dobré. Dokáže mi dát radu a najít skulinku ve věcech, které bych třeba nikdy neodhalila. Poradí mi, jak a kam dát přihrávku,“ děkuje na dálku mamince za cenné rady. A jak poslušnou dcerou vlastně je? „Beru si to k srdci, ale nevím, jestli to plním,“ směje se.