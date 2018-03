Březinová ve finále uhájila pozici. Museli jsme jízdu udělat těžší, říkala

„Budu strašně spokojená i s 19. místem. Přece jen chyby tam chyby,“ říkala Eliška Březinová čtvrt hodiny po své volné jízdě, kdy aktuální průběh závodu naznačoval, že v konečném pořadí patrně sestoupí oproti krátkému programu o jednu příčku.

Jenže potom se Stanislava Konstantinovová, čtvrtá dívka z juniorského mistrovství světa a ruská náhradnice za Jevgeniji Medveděvovou, odporoučela po sérii chyb v pořadí až za českou krasobruslařku a celá uslzená mířila beze slova do šaten.

„Tak udržím to 18. místo, tím líp,“ reagovala 22letá Češka. Vzápětí ji napadlo ještě cosi: „A musím říct, že poprvé jsem porazila Rusku.“

(Závod v této chvíli ještě pokračuje nejsilnější skupinou.)

Vyrovnala jste tak své dosavadní životní maximum na mistrovství světa, 18. místo z roku 2014.

A vyjela jsem si celkově i osobní rekord. Bodově jsem na tom líp než před čtyřmi lety. Ale každý ten závod byl jiný.

Největším problémem se dnes stal pád při toeloopu? Nebo nezatočený druhý lutz?

Ale i tak jsem s tou jízdou spokojená. Udělali jsme ji těžší než na mistrovství Evropy (tam skončila dvanáctá, nejlépe v kariéře). Těžší prvky mi tu vyšly. Ten druhý lutz byla taková má neopatrnost, že jsem do něj šla hrozně rychle a nesoustředila se. Naopak na pádu při toeloopu na konci jízdy byla spíš na vině trochu má euforie. Cítila jsem, že to byl zatím dobrý program a na chvilku jsem ztratila soustředění.

Finálových volných jízd na mistrovství Evropy jste už zažila dost, zato na mistrovství světa šlo teprve o vaši druhou. Byla proto nervozita před závodem přece jen vyšší?

Určitě ne. Naopak jsem do téhle volné šla ve větší pohodě než na kraťas, protože jsem věděla, že mi už v podstatě o nic nejde, že se nemusím nikam kvalifikovat, a mohu být proto v pohodě. Přijela jsem si závod užít a ukázat v něm, co umím.

Navýšení obtížnosti jízdy, i za cenu určitého rizika, jste považovala za nutnost, pokud se chcete posouvat ještě výš?

Stoprocentně. Kdybych nezařadila těžší prvky, nemyslím si, že bych to 18. místo udržela, a bůhví, kam až bych klesla. Ale já jsem ty skoky měla natrénované, tak jsem do toho šla se vším všudy. Bruslení se posouvá čím dál výš, bude to pro holky těžší a těžší.

Odměnou za letošní mistrovství světa by pro vás mělo být v příští sezoně pozvání ke startu v prestižním seriálu Grand Prix.

Uvidíme. Seznam pro Grand Prix vychází v červnu nebo v červenci. Byla bych moc ráda, kdybych se dostala aspoň na jednu. (Na každém ze šesti závodů seriálu startuje vždy pouze 12 vybraných závodnic.)

Jak vysoko se v dalších letech můžete z letošních povedených závodů na světové úrovni odrazit?

Já se soustředím hlavně sama na sebe, když zajedu dobré jízdy a posunu se výš, budu ráda, ale abych teď řekla, že se chci dostávat třeba do nejlepší pětky, to nepovím. I když bych si to přála.

Pád po trojitém toeloopu ve volné jízdě

Ovšem první desítka na Evropě je reálná.

Ta ano. Potřebujete dva čisté programy bez chyby a třeba to vyjde.

Budete je připravovat opět při stáži v Americe?

Momentálně zrovna plánujeme, co bude v létě. Musím si ještě splnit povinnosti ve škole (v Brně studuje trenérství), takže další měsíc budu řešit školu, ale něco se už plánuje.

Řada nejen českých krasobruslařů řeší, jak shromáždit na drahé zahraniční stáže peníze. Asi to není jednoduché ani pro vás, že?

Řekla bych, že přes léto je to všude drahé. Ať už bych odjela do Ameriky, nebo jela na různé kempy po Evropě, vyšlo by to finančně stejně. Bohužel to tak je, protože málokdo má v létě led, plno zimáků naopak led rozpouští, protože mají jenom jednu plochu a musí ji rozpustit a zase zamrazit. Takže je vlastně finančně jedno, jestli trénuji v Evropě nebo v Americe.