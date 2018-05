Připravena na slávu? Svitolinová věří, že v Paříži konečně prorazí

V neděli se v Paříži rozeběhne druhý grandslam sezony a ona je na seznamu favoritek vysoko, možná i nejvýše. Vyhrála generálku na silně obsazeném turnaji v Římě, což je její letošní třetí úspěch po jiných prestižních akcích (Brisbane, Dubaj). Je plná sil i sebedůvěry.

„Roland Garros je důvodem, proč všechny trénujeme. Ukážu to nejlepší,“ slibuje 23letá Ukrajinka.

A žena, která miluje finále.

Od chvíle, kdy ji Petra Kvitová v listopadu 2016 zdolala ve finále „béčkového Turnaje mistryň“ v čínském Ču-chaji, má Svitolinová na titulové zápasy patent - vyhrála jich již osm za sebou. „Vždycky si totiž vzpomenu, jak mě Eugenie Bouchardová porazila ve finále wimbledonské juniorky. Bylo to tak bolestivé! Moc mě to naučilo,“ říká.

Jen jí zatím chybí poslední tenisový level, ten nejsložitější ze všech.

Blondýnka z Charkova už se etablovala ve špičce, na grandslamech je ovšem stále její maximum čtvrtfinále. Jako v lednu v Austrálii. Jako loni v Paříži.

„Tehdy to byl první grandslam, na kterém mě řadili mezi favoritky,“ vzpomíná na Roland Garros 2017. „Člověk musí být připraven nejen fyzicky, ale i mentálně. Tak, aby si vychutnal i velké arény. Tak, aby bral duely jeden po druhém.“

Důkazem průběžného růstu slečny Eliny mohou být právě vzpomínky na Paříž. Ve čtvrtfinále vedla nad Simonou Halepovou 1:0 a druhý set šel do tie-breaku, leč Svitolinová selhala a pak schytala „kanára“. Nyní v Římě to světové jedničce oplatila, slavila 6:0, 6:4.

Je tedy připravena na slávu?

Zdá se, že ano. Původně chtěla jen kopírovat brášku, který s tenisem začínal. Líbilo se jí, jak rodiče (otec býval zápasníkem, matka veslařkou) bedlivě sledují sportovní zápolení svých dětí. „Každý den jsem hledala svoje malá vítězství,“ líčí. „Jen na školu moc nebyl čas. V pět ráno jsem trénovala, v osm musela sedět v lavici. Pak se šlo zase trénovat. A tak to běželo každý den.“

Výsledek je impozantní, již nyní patří mezi nejslavnější tenisty ze širé Ukrajiny. „Měla jsem nabídky reprezentovat jiné země, za hodně velké peníze. Ale já jsem hrdá na svoji vlast,“ řekla pro ukrajinskou redakci rádia Svobodná Evropa.

I proto plánuje, jak by ráda na okraji Kyjeva vybudovala centrum pro talentovanou tenisovou mládež. Což se nevylučuje s tím, že má tým plný odborníků odjinud: „I na Ukrajině máme skvělé kouče, ale já bohužel většinou trénuju v cizině. Proto je to tak jednodušší.“

Seznam těch, co by mohly uspět v jarní Paříži, je celkem rozsáhlý. Vládkyně žebříčku Halepová, silné české duo Petra Kvitová, Karolína Plíšková, Garbiňe Muguruzaová, obhájkyně titulu Jelena Ostapenková... A taky Svitolinová.

„Nejste první, kdo se na to ptá,“ odvětila reportérce WTA na lichotku, že nyní vypadá více fit než kdy jindy. „Ale to je moje tajemství.“

To, že se dostala do skvělé fyzické kondice, ji připodobňuje ke Kvitové. Ta se čtyřmi tituly stále vede pořadí roku 2018, tři dobyly Svitolinová a Elise Mertensová (ta ale na méně zářivých štacích). Dohnat Kvitovou by tedy znamenalo prolomit bariéru grandslamu.

A ona věří. „Zase jsem se něco naučila,“ řekla v Římě dívka, která dávno nehraje proto, aby si jí rodiče více všímali.