Potupa, následky ponesu i já, drbe si hlavu trenér Zubří po krachu v poháru

Zkusil to ve všech týmech, kde trénoval. V Norsku i u slovenské reprezentace házenkářek. Nechal zápas odkoučovat nejzkušenějšími hráči či hráčkami. Všude to Dušanu Polozovi vyšlo. Až v Zubří ne.

Trojnásobní čeští šampioni potupně vypadli z domácího poháru po sedmimetrovém rozstřelu (30:30, 3:4) s amatéry ze Vsetína, kteří hrají o dvě soutěže níž.

„Nechci se za nic schovávat. V první řadě je to moje zodpovědnost,“ říká Poloz, který v poháru delegoval koučování na spojku Martina Hrstku a gólmana Milana Malinu.

Co jste tímhle experimentem sledoval?

Hráčům jsem říkal celé léto v přípravě, že k něčemu takovému dojde. Je to mentální test a tenhle tým ho nezvládl. Dělal jsem to absolutně ve všech týmech, kde jsem působil. Hráči nebo hráčky musí mít spoluzodpovědnost za výsledky a svoje výkony. Schovávat se za trenéra, nějaké spoluhráče, to je pryč. Chtěl bych, aby se rozvíjeli jako osobnosti. Třeba Martin Hrstka. Studuje licenci A, má trenérský potenciál. Vyzkoušel si, jaké je být trenérem. Může ho to nakopnout v trenérské kariéře, ale také ve spolupráci se mnou jako pravá ruka nebo při koučování kluků na tréninku. Může to dělat jinak než doteď.

Jak jste viděl hráče v úloze koučů?

Ti dva nejzkušenější se vžili do role trenérů. Měli velmi dobrý proslov před zápasem. Dokonce i jeho zhodnocení bylo plnohodnotné. Nicméně samotní hráči přístup k utkání nezvládli. Očividně ho podcenili a mentálně propadli. Ne všichni. Ale jako tým. Byly tam velmi slabé výkony, ale třeba Jirka Dokoupil odehrál velmi dobrý zápas.

Do střetnutí jste vůbec nevstoupil?

Co se týče Martina Hrstky a Milana Maliny, tak odvedli dobrou práci. V průběhu zápasu jsem komunikoval jen s nimi. Jestliže ale dostaneme na Dukle dvacet gólů a od Vsetína třicet, tak je evidentní, že nefunguje obrana. Hráči podcenili soupeře a propadávali v obraně při hře jeden na jednoho.

Jak reagovali hráči, že je koučují jejich spoluhráči?

Je to novinka, kterou vstřebávali různě. Třeba mladí kluci na to nebyli vůbec zvyklí. Hlavně ale nebyli připravení na zápas mentálně. Stručně řečeno je něco jiného jít proti PSG nebo Kielu a proti Vsetínu. Navíc to byl zápas před reprezentačními srazy, spousta kluků odjížděla domů, někteří měli volný víkend. Nedokázali se nachystat na utkání a myšlenkami byli někde jinde. Pro Vsetín byl zápas se Zubřím házenkářský svátek. Hrají tam bývalí i současní hráči Zubří. Byli maximálně namotivovaní. Šli do zápasu tak, jak do žádného jiného v letošní sezoně už nepůjdou. Naši hráči do toho šli na 80 procent a to bohužel nestačilo.

Vyčítáte si zpětně, že jste dal hráčům takovou důvěru?

Udělal bych to znovu a budu to dělat všude. Jsme na začátku nějakého procesu, cesty. Na rozdíl od loňské sezony nám chybí lídři a chceme to do play off nějakým způsobem stihnout. Proto i tento krok. Za to, že jsme vypadli, se omlouvám všem fanouškům, celému vedení i všem sponzorům. Ale jsem přesvědčený, že bylo obrovské plus pro celý klub, že jsme tuhle facku dostali.

Vyvodil jste z páteční pohárové blamáže bezprostředně nějaké důsledky?

Hned po zápase jsem rozdal hráčům domácí úkoly, které měli až na některé výjimky do nedělního večera splnit. S kluky, kteří jsou na srazech, komunikujeme elektronicky. I ti si plní klubové povinnosti. Pracujeme na individuálních, osobních a společných cílech. Na trénincích budou probíhat individuální pohovory. Plus se samozřejmě pokusíme omluvit fanouškům. Jak, o tom se bude pravděpodobně jednat na výboru.

Jaké dozvuky měl pohár v klubu? Pro Zubří to musí být blamáž, ne?

Každý to bere jinak. Netušil jsem, že to takhle dopadne. Věřil jsem, že tým má na to vyhrát nad Vsetínem i bez hlavního trenéra. Dopady to samozřejmě mít bude. Bavíme se s panem Janoškem (člen vedení), nějak se k tomu na výboru postavíme a uděláme závěr.

Máte nápad?

Může se to řešit třeba tak, že se fanoušci pozvou na další ligový zápas zadarmo. A ušlý zisk zaplatí hráči z týmové kasy. To samozřejmě nemá žádný efekt směrem ke klubu. Nevím, s čím přijde vedení. Následky za potupný výsledek musí nést hráči i já, protože to je především moje zodpovědnost.

Takže také čekáte trest?

Věřte tomu, že jsem velmi sebekritický člověk, a pokud mě někdo jiný nepotrestá, udělám to sám.