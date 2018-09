Polozův trenérský debut v extralize: Zubří vyhrálo v Litovli

„Jsme spokojení s výsledkem, ale úplně ne s výkony,“ pronesl Poloz pro webové stránky extraligy.

Z úvodního kola měl respekt, a nejen proto, že jeho celek nastoupil v hale staronového účastníka soutěže.

„Cítil jsem jistou nervozitu, v generálce jsme dostali výprask 0:6 ve Frýdku, nešla nám obrana, ale přesto jsme do toho šli znovu,“ podotkl Poloz.

Zatímco ve Frýdku inkasoval jeho výběr 41 branek a v první půlce dokonce 26, v Litovli toho soupeři mnoho nedovolil. I tak ale našel Poloz v práci defenzivy mezery.

„V obraně jsme měli moc prostoru na středu a domácí to využívali proskoky a získávali sedmičky,“ vadilo kouči Zubří.

I proto byl čtvrt hodiny před koncem zápasu nerozhodný stav 19:19.

„Budujeme nový tým a to se projevilo. V týmu máme spoustu mladých a pro řadu z nich to byla extraligová premiéra, odešlo nám 200 gólů a šéf obrany,“ zmínil Poloz letní oslabení mužstva. „Máme ovšem v týmu hráče, se kterými mě baví pracovat, protože chtějí a jsou tvární,“ pochvaluje si trenér s bohatými zkušenostmi z Norska.

V Zubří si dali za cíl zabudovat do mužského celku hráče ročníku 1999, kteří loni ovládli extraligu starších dorostenců. A v Litovli byli vidět - trio Dokoupil, Weber, Číž se postaralo o polovinu branek vítězů. ¨

„Kvalitou mladých šikovných hráčů i zkušených matadorů si hosté výhru pohlídali,“ shrnul trenér poražených Ivo Vávra.

„V útoku máme sebevědomí a je to jen o tom, šance proměnit,“ prohodil Poloz, jemuž se líbila atmosféra úvodního extraligového kola. „Publikum bylo úžasné a díky průběhu si diváci určitě přišli na své. To byl také jeden z důvodů, proč jsem přišel do Zubří. Protože tam chodí hodně diváků.“

Domácí extraligová premiéra čeká Poloze tuto sobotu, kdy na Valašsko dorazí Nové Veselí. „Doma chceme být stoprocentní,“ vytyčil týmu náročný úkol.