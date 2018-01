Prohýřit lze i vyšší náskok než 28 bodů. Pardubický Pandula to zažil

„Vypadalo to, jako kdyby z nás spadla nervozita. Tak, jak jsme hráli s Děčínem, se hrát nedá. S Kolínem to bylo úplně jiné - takový basketbal bychom měli předvádět,“ řekl třiatřicetiletý Pandula, jenž Kolínu nastřílel 13 bodů.

Co kromě koncovky, která vás proti Děčínu totálně zradila, ještě bylo teď jinak?

Vstoupili jsme do toho živěji, víc jsme běhali. Naše hra je založená na rychlosti, což Děčín dokázal eliminovat. V tomhle byl asi největší rozdíl.

Kolín měl před prvním čtvrtfinále v Pardubicích skvělé výsledky v lize. Věřili jste si na něj?

Ten Děčín byl taková studená sprcha. Tak, jako jsme nastartovali my je, tak tou porážkou i oni nás. Doufám, že nám to vydrží co nejdéle.

Do odvety si nesete komfortní osmadvacetibodový náskok...

Už jsem zažil v poháru na Slovensku, že jsme vedli snad o 35 bodů, a nakonec prohráli. Nikdy neříkej nikdy.

Vážně?

Možná to bylo i o 45, možná o 28, nevím úplně přesně. Dalo by se to někde dohledat. Hrál jsem tehdy za Inter a nastoupili jsme ve Spišské Nové Vsi. Jeli jsme tam s tím, že to už nemůžeme ztratit. V součtu jsme však prohráli o jeden nebo dva body a vypadli.

Trenéři se asi postarají o to, abyste Kolín v odvetě podobným způsobem nepodcenili.

Uvidíme. Hlavně to musíme mít srovnané v hlavách my hráči.

V sobotu od 17 hodin nastoupíte na palubovce mistrovského Nymburka, což bude protivník na úplně jiné úrovni. S čím tam pojedete?

Budeme si chtít pěkně zahrát. S Nymburkem jsou to vždycky nejlepší zápasy, jsou výkonnostně ještě výš. Myslím, že to bude super příprava na další utkání jak v lize, tak i v poháru.