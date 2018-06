Zemětřesení v kádru libereckých volejbalistek: přichází sedm posil

Po základní části obsadily 4. místo. Ve čtvrtfinále play off pak vypadly s KP Brno a obsadily konečnou 5. příčku, která jim nakonec zajistila i účast v evropském Challenge Cupu.

S výhledem do budoucích let proběhlo v kádru velké zemětřesení, kdy se vyměnila prakticky polovina týmu.

„Tenhle nový kádr chceme do budoucna hlavně stabilizovat. V tom prvním roce jsme měli smlouvy s hráčkami jen na rok, teď už jsme se domlouvali na dlouhodobějších kontraktech, protože se postupně chceme probojovat do absolutní špičky českého ženského volejbalu,“ plánuje kouč Libor Gálík.

Z loňských opor už nebudou v Liberci pokračovat zkušená nahrávačka Delabarreová z Francie, slovenská univerzálka a jedna z nejvíce bodujících hráček extraligy Krišková, smečařka Staňková, ani mladá blokařská naděje Nečasová, jež by měla odejít studovat medicínu. V družstvu už nejsou ani Hanzlová a Gálíková, které však nebyly tolik vytěžované.

V Dukle naopak zůstávají blokařka a kapitánka Holubcová, další opora obrany Kohoutová, úderná mladá slovenská smečařka Mikšíková, její zkušená parťačka do útoku Veselá, reprezentační libero Dostálová i mladá nahrávačka Vaňková.

Výraznými libereckými posilami jsou volejbalistky z Olympu Praha Kopecká, která bude plnit roli jedničky na nahrávce, a smečařka nebo univerzálka Šotkovská.

Další nová velká jména jsou ze Slovenska: z KP Brno ulovila Dukla reprezentační univerzálku Pištělákovou a blok zpevní mladá Candráková z týmu slovenského mistra Strabagu Bratislava.

„Byli jsme v jednání s více hráčkami, některá skončila patem, ale nakonec jsme se složením posil pro náš tým absolutně spokojení. Doplnění na jednotlivé posty splnilo naše představy. Důležité bylo, že tyto volejbalistky měly opravdu velký zájem v Liberci hrát,“ tvrdí Gálík, který má v plánu dávat v extralize hodně šanci i libereckým talentům.

Do ženského kádru byly totiž zařazeny teprve 16letá smečařka Šustrová, jedna z největších nadějí českého volejbalu, i další ještě juniorky libero Kolářová i nahrávačka Hamplová. Všechny tři se letos podílely na zisku stříbrných medailí v extralize juniorek, což byl pro tým USK Slavia Liberec historický klubový úspěch.

Tento oddíl přešel před touto sezonou na základě předem připraveného projektu pod křídla Dukla Liberec a s tímto názvem bude bojovat v juniorské extralize. Armádní ženský klub tak bude mít přímou návaznost při přechodu svých nadějí do týmu dospělých.

S letní přípravou začnou volejbalistky Liberce na začátku srpna, v 1. kole extraligy nastoupí na palubovce KP Brno v sobotu 6. října.

Velkým zpestřením bude historický start v evropském poháru Challenge Cup, jeho losování se uskuteční na konci června. „Jsme moc rádi, že jsme se do Evropy dostali. Pro naše hráčky to bude výborná a potřebná zkušenost do dalších bojů,“ pochvaloval si Libor Gálík.