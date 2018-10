Po Šelmách do haly volejbalové Dukly Liberec dorazí Lvi

Liberečtí volejbalisté mají zatím na kontě pět bodů za domácí hladkou výhru 3:0 nad Zlínem a vydřenou 3:2 v tie-breaku na palubovce Ostravy.

„Dvě vítězství se samozřejmě počítají, protože jsme věděli, že to po těch změnách v kádru nebude jednoduché. Pořád pracujeme na souhře a na tom, aby fungovaly automatismy trochu lépe, než dosud. Pomaličku už to ale směřuje někam, kam chceme,“ uvedl Nekola.

„V Ostravě jsme sice ztratili bod, ale myslím, že letos nás nebude nikde čekat lehké utkání. Je důležité vyhrávat, aby nálada v mančaftu byla dobrá a tým měl chuť pracovat pořád dál.“

Na vítězné vlně se chtějí hráči Dukly udržet i dnes v duelu se Lvy Praha, kteří dosud získali dva body. „Myslím si, že jejich tým se hodně obměnil. Ke stabilnímu blokaři Slováku Krajčovičovi například přišel Holanďan Van Werkhoven, na post univerzála kvalitní dvoumetrový Surinamec Naarden a celkově ten tým doplnili vhodně. V přípravě se jevili dobře a naposledy v extralize porazili doma Brno v tie-breaku.

My se ale musíme soustředit na naši hru, protože v současné době jsme pro nás největší soupeři my sami. Pokud budeme hrát dobře, tak věřím, že to zvládneme hladce. Před domácími fanoušky chceme určitě nad Prahou zvítězit za tři body a předvést jim kvalitní, rychlý a pestrý volejbal,“ přeje si kouč Michal Nekola.