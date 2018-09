Pro liberecké volejbalisty je domácí turnaj vrcholem přípravy

Pod Ještěd dorazily stejně jako před rokem německý klub z předměstí Berlína Netzhoppers a švýcarský Näfels koučovaný bývalým hráčem Dukly Daliborem Polákem, čtvrtým týmem je extraligová Příbram. Na turnaji, který je generálkou na start sezony, tak budou letos startovat oproti loňským pěti jen čtyři mužstva a novinkou je, že se budou hrát klasické zápasy na tři vítězné sety. Před rokem se hrálo jen na tři odehrané sady.

Program v hale Dukly Liberec Pátek

16.00 Dukla Liberec - Netzhoppers (Německo)

18.30 Příbram - Näfels (Švýcarsko) Sobota 22. září

11.00 Netzhoppers - Näfels

13.00 Dukla Liberec - Příbram

15.00 Příbram - Netzhoppers

17.00 Dukla Liberec - Näfels Kromě úvodních zápasů v obou dnech jsou časy dalších utkání pouze orientační v návaznosti na výsledky těch předchozích.

Vstup je zdarma a fanoušci si mohou během turnaje koupit permanentky na novou sezonu za zvýhodněnou cenu, informace jsou na www.vkdukla.cz.

„Turnaj je vrcholem přípravy, proto jsme zvolili tento model s regulérními zápasy, abychom se na úvod nového ročníku extraligy co nejlépe připravili a zvykli si na klasický herní rytmus,“ uvedl kouč Liberce Michal Nekola. „Změn v kádru na důležitých postech bylo přece jen dost, takže se potřebujeme co nejvíce sehrát a dolaďovat poslední detaily v herních činnostech. Díky síle soupeřů to bude výborná prověrka.“

Nekola je zároveň trenérem českého národního týmu a do přípravy Dukly se zapojil až na začátku září. Bronzový tým z minulé sezony se musel vypořádat s odchodem české nahrávačské jedničky Janoucha, a elitního smečařského dua Kriško - Galabov.

Nahradili je polský nahrávač Biernat z Ostravy a na smeč přišli jeho krajan Pietruczuk z rakouského Innsbrucku a Šulista z Kladna. „Podle mě se všichni zařadili do týmu velice rychle a hodně důležité bylo, že jsme dosud celou přípravu absolvovali bez větších zdravotních problémů,“ pochvaloval si Nekola.

Dalšími změnami v kádru Dukly jsou konec kariéry blokařské legendy Staňka a čtyřměsíční hostování mladíků Indry, Piskáčka a Kunce v Benátkách nad Jizerou. V kádru tak budou letos pouze tři blokaři a dvojkou na nahrávce je mladík Srb.