Ragbisté porazili Švýcarsko a vystřídali ho na třetím místě své divize

Slavnostní vyhlášení ankety DHL Ragbista roku 2017 se uskutečnilo v Michnovském paláci v Praze. V nejprestižnějších kategoriích Ragbista roku a Ragbistka roku zvítězili Jiří Pantůček ze Sparty a Kateřina Nováková, hráčka Petrovic a úřadující kapitánka české reprezentace. Oba dva v této anketě zvítězili vůbec poprvé. Pavel Šťastný z Pragy zvítězil hned ve dvou kategoriích, Reprezentant roku a Osobnost Extraligy



Ragbista roku: Jiří Pantůček

Ragbistka roku: Kateřina Nováková

Ragbista 7: Marek Šimák

Reprezentant roku: Pavel Šťastný

Trenér roku: Petr Okleštěk

Trenér/trenérka žen: Stanislav Král

Trenér mládeže: Tomáš Kohout

Talent do 20 let: Martin Cimprich

Talentka do 20 let: Anežka Sládková

Talent do 18 let: Adam Putna

Talent do 16 let: Adam Koblic

Rozhodčí roku: Jara Bednařík

Osobnost Extraligy: Pavel Šťastný