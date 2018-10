Welsch a Elson obstarali draft třetího ročníku české NBA pro školy

Projekt má pomoci ještě více zpopularizovat basketbal mezi dětmi a podpořit euforii z postupu národního týmu na mistrovství světa.

„Je to jeden ze střípků mozaiky a plní svou roli. Důležité je, že to pokračuje. Že to není jen akce, která vzbudí zájem a emoce a zase odejde, ale že zájem NBA, škol a dětí přetrvává. Jde už o třetí ročník, což je známka toho, že tento projekt má smysl,“ řekl Welsch.

Jeden ze čtyř Čechů, kteří si kdy skutečnou NBA zahráli, zároveň věří, že tento projekt ještě umocní euforii, která v českém basketbale zavládla po zářijovém postupu národního týmu na mistrovství světa.

„Český basketbal je nyní v nejlepším stavu, co pamatuji. A to už je nějaký ten pátek. A to na klubové i reprezentační úrovni. A doufám, že tu euforii podpoří u dětí i tento projekt,“ uvedl Welsch.

V květnu uzavřel svou bohatou kariéru, u postupu na šampionát byl jen jako divák. A připustil, že při zářijové výhře 80:78 nad Ruskem v Pardubicích zalitoval, že není na hřišti. „Hrozně moc to klukům přeju a věřím, že to byl zážitek pro všechny,“ prohlásil.

Zvyká si na to, že už není aktivním hráčem. „Minulý týden mi začal nový školní rok, začínám se potkávat s Michalem Ježdíkem jako sportovním ředitelem federace a plánujeme budoucí spolupráci. Diář mám docela plný, více než jako hráč,“ dodal český ambasador juniorské NBA, který studuje na univerzitě v Newcastlu v rámci vzdělávacího programu FIBA Time Out.

Hlavní předností této soutěže pro základní školy je, že děti hrají v dresech s logy zámořských týmů. Při dnešním draftu se losovalo o to, která škola bude reprezentovat jaký klub.

„Hlavní ideou je, že si děti mohou obléci dresy NBA. Já mám dva největší zážitky spojené s NBA. Zisk titulu se San Antoniem a pak právě okamžik, kdy jsem si dres NBA poprvé přetáhl přes hlavu. Věřím, že podobně silný okamžik je to i pro ty děti. Je to opravdu cool a NBA plní sny už dětem na základní škole,“ uvedl Elson, který má za sebou devět sezon v NBA.

Nyní je stejně jako Welsch ambasadorem jr.NBA a navštěvuje ji po celé Evropě. „Je to skvělý projekt, dostává děti ke sportu a basketbalu. Kromě zábavy se ale snažíme děti učit i to, jak je důležité dbát o své tělo, jak správně jíst, ale také pracovat v kolektivu a umět vyhrávat i prohrávat,“ dodal.

Premiérový ročník vyhrála písecká škola Josefa Kajetána Tyla hrající s logem Memphisu a loni pražská škola Nový PORG reprezentující Los Angeles Clippers. Nejužitečnější hráč prvního ročníku Josef Svoboda se dokonce následně probojoval až do celosvětového finále v USA, kde se potkal s hvězdami NBA

„Byla to dobrá zkušenost. Nejprve jsme měli týdenní soustředění ve Slovinsku, kde se mi celkem dařilo, tak mě vybrali na celosvětové finále do Ameriky. To byl zážitek. Viděl jsem tam Dwyana Wadea, Andreho Drummonda a další hráče z NBA,“ řekl Svoboda.