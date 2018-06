Žokej Stromský po Zlatém poháru: Mustamir si zaslouží být první

„Takhle jsme to plánovali. Nejdřív to bylo pomalé a byli jsme těsně vedle sebe. Mustamir mi navíc na jednom skoku udělal chybičku. Pak se to rozjelo a museli jsme hodně bojovat. Můj kůň se ale ukázal a právem vyhrál,“ chválil sedmiletého valacha jeho šéf Stromský.

Z vítězství měl v cíli ohromnou radost.

„Zlatý pohár je velký dostih a vyhrát ho je pro mě obrovský úspěch. J sem hrozně rád, že se to povedlo, protože Mustamir je moc dobrý kůň, ale už mu neslouží zdraví. Loni měl smůlu, zasloužil si to. J sem rád, že se zapsal mezi vítěze,“ vyzdvihl znovu nejrychlejšího hnědáka závodu.

Stromský kromě radosti zažil obzvlášť náročný den. Součástí dostihového odpoledne bylo celkem osm závodů, přičemž čtyřiačtyřicetiletý žokej jich absolvoval rovnou pět.

„A všechny za sebou, byl to fakt záhul. Mezi dostihy se musíte stihnout převléct, zvážit, pomalu nemáte ani čas se napít. V tom vedru, jaké panovalo, to bylo fakt náročné,“ povzdechl si Stromský.

Ulevilo se mu až v závěru programu, když začalo pršet.

„Když se ochladí vzduch, tak je to vždycky lepší, protože nám i koním se pak lépe dýchá. Pršelo dost, takže jsem měl trochu strach, aby nám to neklouzalo, ale to se naštěstí nestalo,“ řekl Stromský.

Kromě Zlatého poháru se zúčastnil také krosu - Ceny města Pardubic, kde skončil čtvrtý. Dále pak Ceny dostihového spolku, závodu na 3 400 metrů pro čtyřleté koně, kde taktéž doběhl na čtvrtém místě, a Ceny Univerzity Pardubice, kde se radoval z druhého místa. Jako poslední Stromský osedlal koně v dostihu společnosti Explosia, kde skončil taktéž druhý.

Poslední dva dostihy - Cenu basketbalového klubu Pardubice a Cenu hudebního festivalu Létofest Stromský vynechal i přesto, že měl nabídku v nich startovat.

Jedinou kaňkou na jinak příjemném dostihovém odpoledni, během kterého si na své přišly i děti, pro které byla uspořádána Dětská Velká pardubická, byl jeden moment při předávání cen vítězi Zlatého poháru.

Hrstka diváků spílala předsedovi Poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi, jenž předával ceny, za spolupráci hnutí ANO s Komunistickou stranou Čech a Moravy.