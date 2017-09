Obhájí Charme Look triumf na Velké? Bude mít číslo 19, v sedle Stromského

6900 m, dotace pět milionů korun

1. Ter Mill (Jan Odložil, stáj DS Malá Morávka), 2. Nikas (ž. Lukáš Matuský, Castor), 3. Pareto (Pavel Složil ml., EŽ Praha a.s.), 4. No Time To Lose (ž. Jan Kratochvíl, DS Paragan), 5. Ange Guardian (ž. Josef Váňa ml., Stáj Anděl strážný), 6. Val de Guye (Jan Derych, Lokotrans), 7. Songe d'Estruval (Fr., Colm McCormack, Mme Bernard Le Gentil), 8. Kasim (ž. Marcel Novák, Stáj Kejzlar), 9. Templář (ž. Kevin Guignon/Fr., Stáj Luka-trdelnik.com), 10. Bridgeur (ž. Jaroslav Myška, VaZi), 11. Zarif (ž. Josef Bartoš, Köi Dent), 12. Virtus d'Estruval (Fr., ž. Jan Faltejsek, Mme Bernard Le Gentil), 13. Universe of Gracie (ž. Jiří Kousek, BORS Břeclav a.s.), 14. Eldorado (Rostislav Benš, Dostihová stáj Zhoř), 15. Delight My Fire (ž. Niklas Lovén/Švéd., DS Pod Buchlovem), 16. Mauglí (ž. Martin Liška, M+T Kliky - Slabý), 17. Power Zar (Sertaš Ferhanov/Bulh., Chládek&Tintěra-Váňa), 18. Sixtyseven (Lukáš Sloup, Buc-Film), 19. Charme Look (ž. Marek Stromský, Orling), 20. Urgent de Gregaine (Fr., ž. Felix de Giles/Fr., Rasquier Arnaud).