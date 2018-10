Králem závěrečných dostihů v Pardubicích byl Turdus

„Upozorňovala jsem žokeje na to, že půjde tento skok poprvé a že tam může nastat problém. Stalo se, ale Lukáš Matuský nezazmatkoval. V závěru Turdus prokázal svou třídu a dokázal se vrátit na první místo,“ řekla Kabelková, která své svěřence připravuje ve Vápenném Podolu na Chrudimsku.

Hnědák však musel o vítězství tvrdě bojovat. Výborný finiš ukázal o půl koňské délky druhý Dulcar de Sivola s Josefem Borčem v sedle. „On frčí, ale jak uvidí skok, začne koukat a soustředit se. Ale vždy se s tím nakonec výborně popasuje, je to výborný skokan. Vyhrál zaslouženě. Ale byl strašně ‚vyčuměný‘ na to, jak to tady výborně pozná. Myslel jsem, že mi velký anglický skok vybočí jak v minulosti Izynka. Ale naštěstí jsme to dali a vyhráli,“ komentoval průběh dostihu Lukáš Matuský. Turdus si příští rok zřejmě podle slov své trenérky vyzkouší skoky v italském Meranu. Letos už jej čeká odpočinek, na dráze se objevuje od května, a tak mu trenérka naordinuje pauzu.

V Itálii sklízel velké úspěchy devítiletý Mazhilis. V Ceně Nadace pro rozvoj města Pardubic se musel sklonit před výkonem tmavého hnědáka Zatara s žokejem Marcelem Novákem, který zvítězil v sobotním odpoledni hned dvakrát jako Sertash Ferhanov.

Bulharský žokej, který pracuje ve službách němčické tréninkové centrály rodiny Vocáskových si tak upevnil náskok v pardubickém šampionátu jezdců, který vyhrál s celkovými deseti letošními vítězstvími.

„V Pardubicích se mi jezdí dobře, mám to tady rád. Koně mi běhají skvělým způsobem. Nesmím ale usnout na vavřínech. Už se těším na další sezonu,“ komentoval své vítězství v pardubickém šampionátu Ferhanov.

Jednou se zadařilo také žokeji Marku Stromskému, který uspěl v Ceně Tzigane du Berlais – vítěze 128. Velké pardubické s Českou pojišťovnou. Byl v sedle pětiletého hnědáka Shegertona, který zvítězil poprvé ve své kariéře. Koně mu nasedlal trenér Stanislav Popelka.