Žokej Myška: Naši koně prodali v Pardubicích a Praze formu

„Byl to opravdu vydařený víkend. Byli jsme na něj dobře připravení a koně byli ve formě. Hlavně Autor podal heroický výkon,“ rekapituluje Myška.

Velký počin Autora však před dalšími dvěma vítězstvími neupřednostňuje. „Vážím si každé z těch tří výher, protože každý náš kůň prodal, co umí. Všichni byli ochotní závodit a vydali ze sebe přesně to, co jsme po nich chtěli. Jsem jim za to vděčný,“ říká Myška.

Přesto by se dalo vítězství Autora označit za nejemotivnější. Stáj Myškových dokázala hnědáka v jeho osmi letech „restartovat“ a vrátit jej na dráhu. Po velmi těsném finiši se nakonec radoval z vítězství.

„Bohužel jsem to neviděl, protože jsem byl zrovna ve Francii. Jeho výkon jsem řešil jen s manželkou (trenérka Štěpánka Myšková) po telefonu, ale samozřejmě jsem za něj moc rád,“ nezastírá Myška.

Autor v dostihu ukázal, že ještě neřekl poslední slovo. Stále může atakovat přední příčky, třeba i v zahraničí. „Je to možné, ale zatím nevíme. Vypadá, že by se mohl vrátit do formy, ale musíme na něj pomalu. V klidu to doma probereme, a pak se uvidí,“ plánuje Myška.

Jasněji má stoprocentně kolem Chrystal Crosse. Ten ukázal, že by mu krátké sprinterské dostihy mohly sedět.

„Zřejmě ano. Budeme ho směrovat na takové tratě a uvidíme, jestli to byla náhoda, nebo se mu takové krátké distance opravdu budou líbit,“ uvažuje.

Myška v sobotu jezdil také Bridgeura ve druhé kvalifikaci na 128. Velkou pardubickou. Společně odtáhli celý dostih a nakonec si doběhli pro páté místo.

„Bridgeur byl měsíc ve Vídni, kde mu trhali zuby, takže se dával poměrně dlouho do kupy. Ale nakonec předvedl skvělý výkon. Celý dostih odpracoval v dobrém čase. Jsem spokojený,“ hodnotí žokej. Ten aktuálně přemýšlí, co s koněm dál - nejspíš poběží až Velkou.