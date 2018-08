Chaloupka triumfoval počtvrté na dostihu v Karlových Varech

Nepočetná, ale kvalitní sestava tříletých a starších středotraťařů se sešla v tradiční 89. Ceně Města Karlovy Vary.

Jako ústřední dostih byla uváděná již při slavnostním zahajovacím mítinku v roce 1899 a desítky let nosí přívlastek Memoriál Josefa Dolejšího jako památka na karlovarského rodáka a žokeje z 80. let minulého století. Čestné ceny u cílové podkovy tradičně předávala jeho manželka, paní Alena.

Pozornost byla upřena na vítěze Českého i slovenského derby z roku 2015 Touch Of Geniuse, ten ale stačil na čtvrté místo.

Nedávný vítěz karlovarského dvojkového testu a loni čtvrtý v Ceně Města Karlovy Vary Sir Sun ukázal, že stále drží formu a po boji o půl délky zvítězil před zástupcem tříletého ročníku Cape Freedomem. Třetí pozici uhájil Montjeu Third, který se staral o tempo dostihu.

Neúspěch v obou letošních ex-federálních vrcholech sezony odčinil ziskem dotace za páté místo červnový premiant Starohájského kritéria Thisisthekey.

Skromné pole pěti koní se sešlo v jedničkové 10. Velké ceně BBAG. Ve dvoukilometrovém dostihu vyhrazenému zahraničním nákupům zmiňované dražební společnosti poměřili síly dva letošní derbisté Oriental Glory a Forever Dry. V Českém i Slovenském derby sice doběhli mimo dotovaná místa, tentokrát doběhli podle papírových předpokladů. Prvně jmenovaný skončil třetí, bělouš trenéra Josefa Váni Forever Dry se dočkal svého premiérového triumfu.

Do boje o vítězství se zapojil dodatečně dohlášený Galis a druhým místem potvrdil, že se mu na karlovarské dráze velmi líbí a daří.

Rámcové dostihy

Mezinárodní příchuť měl Memoriál Jiřího Chaloupky, který spadal do seriálu Mistrovství amatérských jezdkyň Fegentri. Zúčastnilo se ho pět českých a pět zahraničních amazonek (Švýcarsko, Německo, Belgie, Norsko, Francie). Čestné ceny přebírala i z rukou Václava Chaloupky Švýcarka Naomi Heller, která do cíle po desetiměsíční přestávce dovedla na první pozici hnědku Like A Trinity.

V úvodním dostihu dosáhl na čtvrté prvenství v řadě výjimečný Linngar, který sbírá úspěchy jak na rovinách, tak na překážkách. Ve všech dostizích viděli diváci pohledné a napínavé boje až na cílovou pásku. Jen jednou zněl výrok jistě dvě délky, v ostatních případech byly rozdíly mezi prvními dvěma většinou krk nebo hlava.