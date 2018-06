Šampioni USA bojkotují Bílý dům. Nesouhlasí s prezidentem, on nechce je

Nezájem vítězů Super Bowlu Vítězové NFL z Philadelphie vyhráli v únoru Super Bowl poprvé v historii. Eagles se také dočkali pozvání do Bílého domu. Jenže hráči amerického fotbalu a celá liga NFL jsou už delší dobu pod tlakem a kritikou vlády kvůli tomu, že během hymny mnozí odmítají stát a naopak poklekají či zůstávají zavření v šatně. Protestují tím proti „diskriminaci černých a barevných lidí“, jak to nazval v roce 2016 Colin Kaepernick z týmu San Francisco 49ers. Do Bílého domu se za Eagles podle webu ESPN chystalo pouze pět hráčů z celého týmu. Trump to vzal jako urážku a pozvání začátkem týdne zrušil. „Nesouhlasí se svým prezidentem, který trvá na tom, aby během národní hymny hrdě stáli s rukou na srdci a respektovali naši armádu a občany země. Lidé si zaslouží něco lepšího,“ prohlásil Trump a místo toho uspořádal ceremonii „Oslava americké vlajky s fanoušky Eagles“.