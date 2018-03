Házenkářka Zachová bude hrát doma v Plzni: v dresu Česka proti Dánkám

„Potkaly jsme špičkové týmy, třeba norský Larvik. Moc jsem si to užila. Škoda, že jsme měly hodně zraněných a nemocných. Jinak jsme mohly dojít ještě dál. I tak jsou to zkušenosti k nezaplacení,“ uvedla 21letá házenkářka.

I její kariéru přibrzdilo po přestupu do Mostu zranění kolena, sedm měsíců byla mimo hru. Teď už je ale zpátky v plné síle, navíc ostřílená řadou mezinárodních zápasů. Další výzva ji čeká už ve středu v rodném městě. České házenkářky tady vyzvou Dánsko - mistryně světa a trojnásobné olympijské vítězky (1996, 2000 a 2004).

„Dánky jsou pořád v ženské házené pojem, ale zažila jsem mistrovství světa, kde jsme se poměřily s jinými špičkovými. Nejsem už úplný nováček. A myslím si, že doma můžeme Dánky porazit,“ tvrdí odvážně. Ostatně právě odvaha a nezdolná bojovnost zdobí Zachovou i na hřišti.

Vyzrát na Dánky? Máme šanci, věří trenér Bašný Ve středu v Plzni, v sobotu pak odveta v Aarhusu. České házenkářky v boji o Euro dvakrát změří síly s favoritkami skupiny z Dánska. Češky po výhře nad Islandem a remíze ve Slovinsku drží druhé postupové místo. „Mám představu, jak můžeme Dánky přehrát, pokud se všechno sejde. Minimálně v jednom zápase bychom je mohli potrápit a třeba i vyhrát,“ věří trenér Jan Bašný. Dnešní utkání začíná v městské hale na Slovanech v 17 hodin, jednotné vstupné činí 100 korun.

Cestu na palubovku ale bude mít však tentokrát nejspíš malinko složitější. Do národního týmu se totiž vrací po zranění nejlepší česká házenkářka Jana Knedlíková, další levoruké křídlo. „Beru to tak, jak to je. Vím, jakou mám roli v týmu. A jsem hlavně ráda, že je Knedlík zdravej,“ usmála se Zachová na setkání v plzeňském Parkhotelu.

„Pro mě se toho moc nemění. Jsem tady, připravená kdykoliv naskočit,“ uznává však kvality svojí zkušenější parťačky, která s maďarským Győrem dokonce vyhrála Ligu mistrů. „Nelze srovnávat Ligu mistrů s Mostem, ale i my jsme odehrály spoustu kvalitních zápasů,“ připomněla úspěšné pohárové tažení.

Doma v Plzni se v cizím dresu nepředstaví poprvé. „Už jsem tady hrála za Most, když HC Plzeň postoupilo do interligy. Byl to tehdy hned první zápas,“ zavzpomínala na sezonu 2015/2016, kdy nastoupila proti mateřskému klubu. Na podzim se tady zase představila v Českém poháru proti DHC Plzeň.

„Je pro mě příjemné hrát doma, ale už to nějak moc neřeším. Přece jen už jsem z Plzně delší čas,“ dodala Zachová. Možná i proto ani nemá obavu, že by měla větší trému kvůli spoustě známých v hledišti. „Jsem zvyklá, rodiče se mnou jezdí odmala na všechny zápasy.“

Budou mít dnes společný důvod k radosti?