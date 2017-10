Máme to organizačně náročné, glosuje Pohunková spojení Varů se Spartou

„Bylo to našimi chybami, jak v obraně, tak v útoku. Dost jsme neproměnili z pod koše, rychlých protiútoků. Nejsme moc zvyklé na zónovou obranu a neuměli jsme na to hrát,“ říká karlovarské křídlo Dominika Pohunková, s Trutnovem odehrála skoro 32 minut, v nichž zaznamenala 14 bodů, čtyři doskoky, tři asistence a tři fauly.

O to víc ji mrzí porážka. „Je to soupeř, který by v tabulce měl být pod námi, tím pádem by to byl cenný skalp, bohužel to nevyšlo.“

Jinak sezona zatím probíhá podle představ, po vražedném losu prvních tří kol přišly výsledky s hratelnými soupeři.

„Samozřejmě na sebevědomí to nepřidá, když se začíná s takovými soupeři. S Nymburkem byla spokojenost, vstup byl dobrý, s USK je to vždy dost specifické. Celkově je tak, jak jsme si představovali, bohužel tato porážka (s Trutnovem) se do toho nepočítá,“ posteskla si Pohunková.

Nejen ona je ráda, že se ustálila i termínová listina, hrát ve středu bylo pro karlovarský tým náročné. „Pro nás to bylo organizačně složité, polovina týmu je z Varů a polovina z Prahy a to dojíždění není ideální pro sportovce. Hlavně to naruší tréninkový proces,“ myslí si karlovarské křídlo.

Vary totiž spolupracují s pražskou BA Sparta.

Tým si navíc musel zvykat na nový způsob hry. Loni a předloni byl jednoduchý, vše házet rychle dopředu, kde byla Julia Reisingerová a ta se s tím prala, jenomže ta je od léta v Barceloně.

„Každá sestava má něco, s Julií to bylo specifické v tom, že jsme měli obrovskou podkošovou hráčku a hroznou sílu v tom prostoru, teď ji nemáme a musíme se s tím popasovat,“ vysvětluje Dominika Pohunková. Proto se tlak rozprostírá na víc hráček, Trutnovu daly Kušlitová 21 bodů, Pohunková 14, Malečková 12 a bodovaly ještě další čtyři hráčky.

„Neradi bychom spoléhali na jednu, třeba dnes máme tři desetibodové hráčky a to jsme chtěly, aby se to rozložilo, aby to nebylo vyloženě na jedné.“