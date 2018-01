Nejlepší ligový střelec Burnett jedná s Pardubicemi o odchodu do zahraničí

Informaci přinesl jako první web sportando.com s tím, že pětadvacetiletý americký křídelník má mimo jiné nabídky z Itálie, Izraele či Srbska.

„Je to pravda, jeho agent nás kontaktoval,“ uvedl Martin Marek, generální manažer BK JIP Pardubice. Zároveň však popřel, že by bylo cokoliv hotového.

„Dominez má ve smlouvě klauzuli, podle které se z ní může do konce ledna vykoupit. Zatím však není nic finalizovaného, stále je hráčem Pardubic,“ podotkl Marek.

Každopádně je zřejmé, že by pardubická Beksa v případě uskutečnění Burnettova přestupu nutně potřebovala náhradu - přijít o jednu z největších hvězd soutěže by byl drsný zásah do její soupisky. Poohlížet se po ní preventivně musí už teď. „Když dojde k naplnění zmíněné klauzule, určitě budeme muset přivést posilu,“ potvrdil manažer Marek.

Burnett momentálně vede žebříček ligových střelců s průměrem 22,3 bodu na utkání; loni byl čtvrtý s 16,8 body. Naposledy se rodák z amerického Flintu blýskl při prosincovém Utkání hvězd NBL, když ovládl turnaj jeden na jednoho.