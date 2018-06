Tři Češi postoupili do World Long Track Challenge na dlouhé ploché dráze

Všichni čeští reprezentanti, kteří před dvěma lety na legendárním kilometrovém ovále vybojovali bronzové medaile ve mistrovství světa družstev, bodovali i letos v kvalifikaci mistrovství světa jednotlivců. Z Mariánských Lázní si Hynek Štichauer odváží třetí místo. Před něj se dostali pouze Němci Jörg Tebbe a Bernd Diener. Do Challenge postoupili i Josef Franc a Martin Málek.

Hynkátor, který pobláznil fanoušky právě během MS družstev, kdy byl hlavní hvězdou týmu, měl loni smůlu. Zranil se během posledního závodu, před kvalifikací, ve francouzském La Reole a od té doby pořádně nezávodil.

„Sám jsem na něj velmi zvědavý, jestli bude mít dobrou techniku a jestli se mu už povedlo dostat se do plného laufu,“ říkal před závodem hlavní pořadatel Miroslav Musil.

Josef Franc měl, stejně jako loni na stejném místě, problémy technického charakteru, které nevyřešila ani výměna motocyklu, ani obměna klíčových komponentů, a tak skončil sedmý.

Těsně za ním se umístil skvěle jedoucí Martin Málek. Ten si svůj smolný den vybral dva dny předtím během čtvrtečního volného závodu na travnaté dráze v Altripu, kde vyhrál právě Franc. Během poslední jízdy na německé dráze před ním upadl Michael Härtel a pustil do něj motorku.

Výsledkem byla zdemolovaná celá motorka, potlučené rameno a levé stehno. Přesto nakonec Martin Málek v pohodě postoupil do Challenge.

Těsně před kvalifikačním závodem ještě byly důležité změny ve startovní listině. Na číslo jedna se posunul Michal Škurla díky tomu, že v Altripu upadl i Stephan Katt. Škurla byl nakonec vyřazen, skončil jednadvacátý.

Místo před ním byl klasifikován Michal Dudek, jenž plnil úlohu náhradníka. Tomu navíc rozhodčí odepřeli jednu možnost startovat, když v repete devatenácté jízdy nahrazoval Gaetana Stellu a Edwarda Kennetta. Oba měli nejprve v první zatáčce velmi ošklivou kolizi, kterou Angličan Kennet odskákal frakturou ruky. Ovšem mnohem hůře dopadl předtím Alex Davies, jehož z Mariánských Lázní odvážel vrtulník na vyšetření do Fakultní nemocnice do Plzně.

Českým mistrem je Josef Franc

Nadstavbou kvalifikace mistrovství světa byl jednorázový závod mistrovství republiky. Musel se redukovat kvůli nočnímu přejezdu trojice českých reprezentantů do Žarnovice, kde proběhlo, narychlo hned v neděli, další kolo české extraligy. Franc, Štichauer a Málek byli z toho důvodu nasazeni přímo do finále.

V závodě mistrovství republiky došlo na další škatulata. Michal Škurla otestoval v semifinále stroj Josefa France, který vykazoval stejné potíže jako v závěru světového klání. Pražanův technický tým však před finále konečně zdroje patálií napravil, takže Josef Franc obhájil svůj titul stylem start – cíl.

Ostatně něco podobného prorokoval před startem hlavní pořadatel Miroslav Musil. „Za normální situace by měl na všechny mít, pokud se něco nepokazí,“ říkal.

No a přesně to se Francovi přihodilo v kvalifikaci mistrovství světa, naštěstí dojel tak, že na postup do Challenge to stačilo.

Hynek Štichauer, v republikovém šampionátu, litoval vysušeného místa na startovním roštu. Poté co páska letěla vzhůru, odjel čtvrtý. Ve druhém kole sice stačil udolat Jarno de Vriese, ale stříbro mu vyfoukl létající Martin Málek.

Jedna z nejkrásnějších drah tak viděla dva závody. Mistrovství republiky a kvalifikační závod mistrovství světa, z nějž dvanáct postupujících (Němci Jörg Teber a Bernd Dieber, Čech Hynek Štichauer, Angličan Andy Appleton, mimochodem loňský vítěz stejného podniku v Mariánkách, Fin Henri Ahlbom, Angličan Paul Cooper, Češi Josef Franc, Martin Málek, Holanďan Romano Hummel, Němec Max Dilger, Holanďan Henry Van der Steen a Fin Jesse Mustonen, podle pořadí) jde do závodu World Long Track Challenge.

Jede se 24. června v německém Bielefeldu a pěti nejlepším zajistí místo v seriálu světového finále pro rok 2019.