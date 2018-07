Oklikou zpět na Olymp. Stále jsem věřil, řekl obrozený šampion Djokovič

Kdyby to říkal ještě před pár měsíci, možná týdny, měli by ho mnozí za chvástala. „Zda jsem celou dobu věřil, že se zase dostanu na tuhle úroveň? Ano. Věřil,“ pronesl ve Wimbledonu tenista Novak Djokovič. A polemizovat s tím nejde, protože třímal v rukou trofej pro šampiona All England Clubu. Jednu z nejcennějších, jakou jeho sport nabízí.