Mladičký Booker dostane 158 milionů, Oklahoma City pokořilo magickou mez

Devin Booker je budoucností Phoenixu, zpráva o nové podobě jeho kontraktu proto není žádným překvapením. Výjimečný střelec dostal od Suns výjimečné peníze.

Kontrakt vstoupí v platnost na podzim 2019, po vypršení Bookerovy nováčkovské smlouvy.

Booker, jenž je zatím posledním pokořitelem hranice 70 nastřílených bodů v NBA (povedlo se mu to loni v březnu) i úřadujícím vítězem trojkařského zápolení při Utkání hvězd, má před sebou už čtvrtou sezonu mezi profesionály. Sám od sebe očekává, že konečně zažije atmosféru play off.

Suns jej během posledních dvanácti měsíců dokázali obklopit dalšími velkými talenty, ať už je to jednička letošního draftu Deandre Ayton, desítka Mikal Bridges anebo loňská draftová čtyřka Josh Jackson. Coby volného hráče pak získali na 15milionovou nabídku veterána Trevora Arizu z Houstonu.

Loňský nejhorší celek NBA však své ambice posunout se do elitní osmičky Západní konference naplní jen těžko, kromě letošních účastníků play off jdou do nové sezony s výrazně vyššími očekáváními i LA Lakers, Denver, Memphis nebo Dallas.

Náhradní rozehrávač Raymond Felton si prodlouží své působení v Oklahoma City alespoň o rok, obdrží za to 2,4 milionu. Společně s podpisem nových smluv s Paulem Georgem a Jeramim Grantem se výplatní páska Thunder posune přes metu 150 milionů dolarů a dalších 150 milionů klub zaplatí na dani z luxusu.

Raymond Felton z Oklahoma City si stěžuje u rozhodčího Leona Wooda na přešlap Janise Adetokunba z Milwaukee před rozhodujícím košem utkání.

Washington získal pivotmanského veterána Dwighta Howarda. Nedávná ikona NBA podepíše smlouvu na jeden rok. Více o této akvizici najdete zde.