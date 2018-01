Síly docházely. Dolehlo to na mě, přiznala Allertová po půlnočním duelu

Sedmička v tomto případě rozhodně nebyla šťastná. Předchozích šest duelů - včetně tří kvalifikačních - zvládla Denisa Allertová bez ztráty setu, rozlučku s turnajem ovšem zažila krutou. Proti světové čtyřce Elině Svitolinové uhrála jen tři gamy a po výsledku 3:6, 0:6 končila „kanárem“.

„I tak ale můžu domů odlétat nadšená,“ připomněla 24letá Češka, že pro ni čtvrté kolo grandslamu znamená životní maximum.

Zápas to byl vzhledem k času zvláštní, ne?

Čekání bylo dlouhé a taky trochu vysilující, ale byly jsme na tom obě stejně. Dobře jsem začala, tahaly jsme se, jenže pak mi utekla - a šlo to hrozně rychle. Hrála skvěle a já se navíc necítila se na kurtu dobře. Síly docházely; bylo trochu znát, že už je takhle pozdě. Jako by to na mě všechno dolehlo.

Zažila jste něco takového prvně?

Když jsem hrála svoje první finále v Číně, nastoupily jsme taky večer, ale nejpozději v osm, v devět. Tohle bylo poprvé před půlnocí… Ráno jsem se byla rozehrát na Rod Laveru, abych se rozkoukala a zvykla si. Pak jsem si dala oběd, jela jsem zpátky na hotel, odpočívala a spala, snažila se nabrat poslední síly. Ale stejně je to zvláštní, tělo je zvyklé na jiný režim.

Existovala možnost, že byste hrály jinde, když se bitva Dimitrova s Kyrgiosem natahovala?

Přišli nám říct, že by nás mohli přehodit, ale že se to spíš nestane, že nás chtějí udržet na Laveru. Asi to bylo pro ně ještě časově v pohodě (úsměv).

Svitolinovou jste v úvodu trápila, ale pak byla dominantní. Čím to?

Zvládla to líp, je vidět, že je hodně ve formě. Snažila jsem se udělat maximum, ale bohužel to nestačilo. Jsem ráda i za tuhle zkušenost - poprvé v životě jsem si zahrála na tak skvělém kurtu, navíc proti top hráčce, co je teď na koni. Hraje opravdu světový tenis.

Celkový dojem z vašeho vystoupení v Melbourne je jaký?

Všechno se to teď mísí, i kvůli únavě. Samozřejmě tam je zklamání, i tak mě ale strašně těší, jak jsem tu celkově hrála. Předváděla jsem svoje maximum, můžu odlítat jen nadšená. Vždyť jsem došla z kvalifikace takhle daleko. Doufám, že sezona pro mě teprve začíná a všechno půjde nahoru.