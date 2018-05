Allertová už zná popůlnoční nástrahy. Plíškové a Strýcové hrozí to samé

„Síly mi docházely. Jako by to na mě dolehlo,“ řekla poté, co před jednou hodinou ráno podlehla ve 4. kole světové čtyřce Svitolinové jasně 3:6, 0:6. „Čekaly jsme obě stejně, ale když mi pak utekla, šlo to najednou hrozně rychle.“

Tohle je tenisová specialita nejen Australian Open, ale i grandslamu v New Yorku. Show pod světly - a chvílemi drtička těch, co v tomhle spektáklu dostanou hlavní role. Třeba Allertové.

V Melbourne letos nejdelší „night session“ trvala 5 hodin a 16 minut, stalo se tak ve středu. Realita je výmluvnější než prostý součet časů: belgické překvapení Elise Mertensová s domácí Darjou Gavrilovovou vyšly na kurt pár minut před půlnocí a dohrály před druhou.

Diváci v Evropě si díky časovému posunu lebedí, jenže vybudit tělo v nezvyklém čase k maximálnímu fyzickému výkonu není snadné. Obě tenistky navíc trpěly tím, že byl předchozí mužský duel nečitelný, což stále oddalovalo jeho konec.

„Musela jsem se třikrát nebo čtyřikrát najíst. Ani nevím, kolikrát jsem se rozehrávala,“ líčila Mertensová. Naštvaná Gavrilovová jen opáčila: „Prostě jsem jen a jen čekala. Bylo to frustrující.“

Allertová to se soupeřkou měla se startem téměř na minutu stejně. Začaly dnes, skončily zítra, jen trochu dřív. A Allertová mohla jen potvrdit, co před ní zažila belgicko-australská dvojice. I když na hotelu spořila síly, nohy ani hlava nereagovaly tak, jak je zvyklá. „Člověk obvykle touhle dobou spí,“ dodala.

Místo do postele na kurt

Je-li ve večerním programu v plánu nejprve mužský zápas, zavání to ponocováním. Australský idol Nick Kyrgios navíc v neděli zahájil monstrózní tenisovou bitvu s Bulharem Grigorem Dimitrovem ještě o hodinu později, než velel rozpis, natáhl se totiž i předchozí duel Rafaela Nadala (3:51). Dimitrov vyhrál za necelé tři a půl hodiny.

A tak Allertová zažívala nervozitu míšenou s nudou. Čekala a čekala. Nejdůležitější zápas její kariéry navíc spousta přihlížejících logicky vynechala - pondělní start pracovního týdne už se blížil.

Ráno si vyzkoušela Laverovu arénu a po obědě zmizela na hotel. Odpočívat, zkusit spát. Víc činit nelze.

Což je jasná inspirace pro účastnice pondělního českého derby. Karolína Plíšková nastoupí ve 4. kole proti Barboře Strýcové ve druhé noční rundě po duelu Novaka Djokoviče s Korejcem Čong Hjonem - a měření dvou extra zdatných atletů nemusí nabídnout rychlý průběh.

Denisa Allertová returnuje v osmifinále Australian Open.

Výhodou proti Allertové (nebo Mertensové) by však pro favorizovanou Plíškovou mělo být to, že zápasy v nezvyklém čase zná z US Open či z Turnaje mistryň v Singapuru; v jihovýchodní Asii proto třeba vstávala až v poledne.

Je poměrně ironické, že ačkoli se kariéry tenistů jinak rozebírají do titěrností, nakonec může rozhodnout schopnost zvítězit ve chvílích, kdy většinu roku ležíte v posteli.

Nutnost sladit ospalé tělo a čekáním otupělou mysl se ukázala být příliš náročná a zamezila prvnímu českému postupu do čtvrtfinále. Jeden úspěch jistě přijde - ale otázka je, která bude tou šťastnou, až Austrálie zase přivítá nový den.