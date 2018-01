Bitva o Final Four: první derby nerozhodlo, odveta bude třaskavá

„Klukům jsem vtloukal do hlavy, ať bojují o každý míč, že každý bod může být důležitý. Byli bychom samozřejmě rádi, kdybychom si odváželi lepší výsledek, ale je fajn pro nás i diváky, že skóre je takhle vyrovnané. V odvetě bude o co hrát,“ hodnotil na klubovém webu ústecký trenér Antonín Pištěcký.

Sluneta nezačala dobře, v průběhu zápasu nabrala až jedenadvacetibodové manko, ale v závěru stáhla skóre do mnohem přijatelnější podoby.

„Vždy, když sem jedeme na první zápas sezony, musím novým hráčům v našem týmu, kteří nemají zkušenosti se zdejším prostředím a tvrdostí obrany, vysvětlovat, co je čeká. Ale něco jiného je vysvětlovat a něco jiného je si to vyzkoušet na vlastní kůži. V prvním poločase jsme tahali za o hodně kratší konec, protože Děčín hrál tvrdě v obraně, zacpával bednu a těžil z toho. My jsme navíc špatně bránili a pramenilo z toho vedení domácích,“ líčil Pištěcký.

„Ale pak se nám probral Robinson, přitvrdili jsme v obraně, změnili jsme obranu clony na míč, dali pár lehkých košů a vrátili jsme se zpět do zápasu. Za to klukům děkuju, protože už jsme byli hodně dole.“

Děčínský trenér Pavel Budínský litoval, že jeho tým promarnil slibný náskok a nakonec vyhrál pohárové derby jen těsně.

„Chtěli jsme vstoupit do zápasu s energií, to se nám dařilo a v prvním poločase se hrálo podle našich not a byli jsme lepším týmem. Druhý poločas ale přinesl náš evergreen, kdy soupeř najde ve svém středu nějakého hráče, který začne zlobit. Tentokrát to byl Robinson, což je opravdu výjimečný hráč, protože se rozhodl, že změní obraz hry v útoku, a povedlo se mu to,“ smekl děčínský kouč.

Sluneta ve druhém dějství povstala a z dvacetibodové ztráty začala ukrajovat. „Najednou jsme nebyli schopni pokračovat v dobrém čtení hry. Ústí zvýšilo agresivitu na míč, my zůstávali stát. A místo toho, abychom atakovali obranu soupeře a chodili si třeba pro fauly nebo do přímočarých úniků, rozhodli jsme se, že si naši hru zkomplikujeme,“ vyčítal Budínský. „Přišly přihrávky přímo do rukou soupeře, zbytečné vyšperkování hry a Ústí vycítilo, že nehrajeme to, co chceme. A museli jsme opět o výhru tvrdě bojovat.“

Armex nakonec těsný náskok uhájil, ve hře o únorové Final Four jsou ale pořád oba regionální sokové. Čtvrtfinálová odveta se hraje ve středu v 18 hodin ve Sportcentru Sluneta, další dvojice bojující o postup do elitní čtyřky tvoří Pardubice s Kolínem a Opava s Nymburkem. Svitavy jakožto pořadatel Final Four mají postup zajištěný přímo.

Český pohár basketbalistů Čtvrtfinále - odveta

Děčín - Ústí nad Labem 85:79 (19:15, 26:17, 19:25, 21:22)

Nejvíce bodů: P. Houška 15, Pomikálek 14, Feštr 11, Ježek 10 - Singletary 18, Robinson 16, Pecka 12, Šteffel 11.