Děčín se s USK porve o postup do nejlepší čtyřky Alpe Adria Cupu

„USK se po celkem dlouhém výsledkovém útlumu vrátilo na vítěznou vlnu a v lize naposledy skolilo doma Svitavy. Ale letos jsme tam již jednou uspěli, určitě to můžeme zopakovat,“ věřil na klubovém webu děčínský trenér Pavel Budínský.

Letošní statistiky ovšem vyznívají pro soupeře Armexu. Válečníci se s USK potkali již čtyřikrát a třikrát se radovali Pražané, kteří dvakrát uspěli v NBL a jednou v poháru. Nejdůležitější zápas však ovládl Děčín, v pohárové odvetě vymazal ztrátu z domácí palubovky a v Praze oslavil postup do pohárového Final 4.

„Na Folimance jsme v posledním vzájemném zápase ukázali, že dokážeme vyhrávat od začátku a vydřené vedení udržet. Snad se nám to povede i teď a přivezeme si co nejlepší výsledek do Děčína. V Alpe Adria Cupu máme za cíl dojít co nejdál, takže přes USK musíme postoupit,“ velí pivot Pavel Grunt.