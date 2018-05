Děčínský manažer Houser: Houška zůstane. Jen jednáme, v jaké roli

„Určitě to pro nás není úspěšná sezona, ale nebereme to úplně tragicky. Chtěli jsme obhajovat naše pozice, ale nikde není napsáno, že se to musí vždy povést. Spíš to bereme pozitivně, že musíme pracovat ještě víc než dosud a trošku spadnout z obláčku,“ velí generální manažer Lukáš Houser.

Příčin děčínského pádu je víc. „Tým byl docela dobře složený, ale chyběl nám nějaký lídr. A také musíme respektovat sílu soupeřů, kteří se zkvalitňují. Pokud s nimi chceme udržet krok, tak musíme jít podobnou cestou.“

Armex plánuje změny v kádru, konkrétní ale zatím šéf být nemůže. „Jednáme, řešíme to, bude to otázka dvou tří týdnů. Nebylo by teď fér něco odtajňovat, dokud to není jasné,“ vysvětluje. Asi nejvíc se teď přetřásá otázka, zda bude jako hráč pokračovat dlouholetý kapitán týmu Jakub Houška, jehož v posledních sezonách drtila zranění i nemoci a letos už nebyl tak vytížený jako v minulosti.

„Bavíme se s ním o jeho dalším působení v klubu. Variant je víc, určitě bude v klubu působit dál, ale zatím není jasné, v jaké roli,“ říká Houser. Jasné naopak je, že zůstává kouč Pavel Budínský, který má smlouvu ještě na dva roky. A také to, že Děčín při skládání týmu na další sezonu znovu půjde především českou cestou.

„Ale není vyloučené, že přijde i nějaký cizinec. Nikdy jsme netvrdili, že chceme jít za každou cenu jen českou cestou, cizinci do této soutěže také patří, takže i tohle je varianta. Ale většina týmu zůstane česká,“ ujišťuje Houser.

I v příští sezoně budou Válečníci pomýšlet na boj o špičku. „Určitě chceme tým znovu složit tak, abychom byli konkurenceschopní a bojovali o horní pozice. Náš cíl musí být pořád stejný, chceme se prát o medaile.“