Jedničce draftu nakopal soupeř zadek. Ta mu za to ještě poděkovala

Při parametrech 216 centimetrů výšky a 113 kilogramů váhy se naděje Phoenixu vlastně až nyní setkává se sobě rovnými konkurenty. „Na univerzitě to je úplně jiné, tam jsem byl větší než všichni ostatní,“ uznává dvacetiletý mladík z Karibiku, který jinak překypuje americkým sebevědomím.

Velkou školu zažíval Ayton v minulém týdnu, na výjezdu Suns po Východní konferenci.

Hned v pondělí ho čekal Joel Embiid. 213 centimetrů a 113 kilogramů. Kamerunský tahoun Philadelphie navíc proslul četnými slovními provokacemi. A několika se už „dopustil“ i na adresu nováčka Aytona.

„Přestaňte mě s ním srovnávat, já totiž i bráním,“ rýpl si po červnovém draftu NBA.

A slova jak před boxerským mačem volil Embiid i v září. „Letos dostane pěkně nakopáno,“ zastrašoval na dálku Aytona. Tak parádně to v současné NBA umí snad jenom on.

Co Embiid řekl, to při první příležitosti učinil.

Při výhře 119:114 si došel pro 33 bodů, 17 doskoků a tři zisky. Sám Aytona zkrotil na 17 bodech a devíti doskocích, takže souboj dvou atletických obrů jasně vyhrál.

Joel Embiid proti Deandremu Aytonovi:

Ayton ocenil, že dostal „nakopáno“.

„Jak se dokáže pod košem pohybovat, to od něj musím odkoukat. Prostě si to vezmu, prostě mu to ukradnu,“ plánuje si.

Že se zlepšuje i během jediného tripu, prokázal mladý Bahamec v neděli proti Detroitu. Tam čelil dalšímu elitnímu obranáři mezi pivotmany Andremu Drummondovi, 213 centimetrů a 127 kilogramů.

Phoenix sice zase prohrál (107:118), ale Ayton si 25 body i třemi bloky vylepšil osobní maxima a 13 doskoků je jeho třetí nejlepší výkon na krátké - zatím pouze devatenáctizápasové - cestě napříč NBA.

Drummond vyrukoval se 16 body, 20 doskoky a také pěti zisky, ovšem jen jednou obral o míč samotného Aytona.

Deandre Ayton v duelu s Detroitem:

V útoku se Ayton mezi profesionály etabloval slušně, více než 62procentní úspěšnost při zakončení je známkou vysoké kvality. A v posledních pěti utkáních vystoupala dokonce nad 65 procent.

Mnohem větší problém mají Suns na obranné polovině, jak naznačoval už Embiidův rýpanec.

Ale dobrou známkou je, že Ayton ví, jak daleko k dokonalosti mu schází. A další dobrou zprávou je, že se chce zlepšovat. O tom ostatně rozpráví po každém druhém zápase, ať je jeho sokem zrovna Embiid, Drummond, nebo třeba denverský Nikola Jokič.

Nováček v NBA se musí naučit například i komunikaci s rozhodčími. „Myslím, že to byl první zápas, kdy jsem mluvil se sudími. Měl jsem ruce, kde být neměly? Jak jsem fauloval? Prostě se učím,“ těší se Ayton z pokroku ve zdánlivé maličkosti.

Prý to Deandre Ayton nakonec všechno dožene. Tvrdí to alespoň muž, od kterého byste to nyní asi nečekali. Joel Embiid.

„Ayton je velice talentovaný a jednou bude fakt dobrý. Moc mě bavilo si proti němu zahrát. Těším se na spoustu a spoustu dalších soubojů. Jsem jeho fanoušek,“ překvapil Kamerunec komplimenty. Ty rozdává - na rozdíl do slovních výpadů - opravdu jen zřídkakdy.