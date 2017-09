Tenisté v neprobádané 1. divizi: Pobavíme se s Berdychem a Štěpánkem

O návrat mezi elitu budou čeští tenisté patrně usilovat s podobným týmem, který padl v baráži v Nizozemsku. „Má potenciál,“ věří kapitán Jaroslav Navrátil.

Los Davis Cupu (Od 15:00 v Londýně) Skupina o udržení

Týmy nasazené do 2. kola:

Česká republika

Rusko

Slovensko

Portugalsko Týmy, které budou hrát 1. kolo

Rakousko

Bělorusko

Bosna

Izrael

Rumunsko

Jižní Afrika

Švédsko

Ukrajina

Víra to ovšem není slepá. Zkušený tenisový kouč, jenž svoji jedenáctiletku u reprezentace zahájil v roce 2006 postupem a nyní zažil barážový pád, už dopředu vidí nejedno úskalí.

„První divize je silná, nesmírně kvalitní. Když jsem viděl ty týmy, první kolo bude hrozně těžké, pokud budeme zase hrát bez Tomáše nebo bez Radka,“ zmiňuje aktuální absentéry a dvojnásobné daviscupové šampiony Berdycha (32) se Štěpánkem (38).

Co s nimi bude, to se ukáže. Snad brzy. „Určitě se budu chtít pobavit s Radkem i s Tomášem. A určitě s ním bude mluvit pan Černošek,“ zmiňuje Navrátil českého tenisového bosse Miroslava Černoška. Berdych uvedl, že by se mu líbila ještě jedna rozlučka s českými fanoušky.

„Je to otázka jednání, až skončí sezona. Pokud by byla možnost hrát doma, chceme pro to udělat všechno,“ říká kapitán.

U Štěpánka půjde hlavně o stav jeho těla, neboť nestor z Karviné s tenisem zase začne až v roce 2018.

Což nevadí, Češi v 1. divizi budou mít na úvod volný los, a tak je bude čekat až dubnový termín, kdy evropsko-africká zóna vrcholí. Zvládnout tento duel znamená vrátit se do baráže, jen nově v roli vyzývatele.

Horší je to, kdo může stát v 1. divizi v cestě. Nemilý by byl kdokoli z východního tria Rusko (to je naštěstí spolu s Českem mezi nasazenými), Bělorusko, Ukrajina. V případě, že by na reprezentaci kývl veletalentovaný Dominic Thiem, rázem by vzrostla síla Rakouska. Jako nepříjemná varianta se jeví daleká cesta do Jihoafrické republiky, tenisovou exotiku by skýtal rovněž Izrael.

„Když budeme mít tým pohromadě a bude nám trochu přát štěstí, šance je,“ souhlasí Lukáš Rosol s tím, že (ne)přízeň středečního losu o nadějích poví hodně. Češi po něm budou znát dvojici, z níž vzejde jejich sok.

Kdo u toho bude? Kapitán Navrátil svými slovy „nechce utíkat z lodi, která se potopila“. Rosol, v Nizozemsku nejstarší z týmu, to má stejně: „Pokud budu zdravý, nominaci určitě přijmu.“

Jakkoli třídenní šichta na antuce v Haagu skončila nezdarem, představilo se v ní jádro daviscupového výběru budoucnosti. „Tým má potenciál, když zůstanou Jirka Veselý, Adam Pavlásek, Roman Jebavý a jeden hráč doroste,“ uvědomuje si Navrátil, že Rosolovi je již 32 let.

Není to aktuálně právě parta ze světové špičky, ovšem s realitou zahýbat nelze. „Nic lepšího nemáme,“ připouští Navrátil. Možní adepti typu Jana Šátrala či Zdeňka Koláře jsou v žebříčku ještě níže, nemluvě o jejich totální absenci zkušeností z tak specifických a vypjatých soubojů národních týmů.

A vzhledem k tomu, co a kdo může stát v cestě, budou Češi potřebovat co nejošlehanější borce.

„Uděláme všechno pro to, abychom se co nejdřív vrátili,“ vyhlašuje Navrátil. I s vědomím, že ani tituly z let 2012 a 2013 už teď nic negarantují. A že průzkum tenisově neprobádaných vod bude skrývat nejednu nástrahu.