Tenis na budapešťském parkovišti: pionýrské zázemí s kvalitní antukou

Barážový duel Světové skupiny Davis Cupu proti Maďarsku vypukne v pátek v 15 hodin. Češi jsou favorité, maďarské jedničce Valkuszovi patří v žebříčku ATP až 271. pozice.

V případě výhry si český tým zajistí pozici mezi nasazenou dvanáctkou pro los kvalifikačního kola příštího ročníku soutěže, která bude mít zcela nový formát. Případná porážka v Maďarsku pošle hosty mezi nenasazené. „Na parkovišti hrál tenis málokdo,“ prohodí s úsměvem česká jednička Jiří Veselý.

Kulisy třídenního střetnutí působí místy až nedůstojně. O šatnu se výběr kapitána Jaroslava Navrátila dělí se soupeřem, též sprchy a záchody jsou společné. Realizační tým má vyhrazený prostor pro masáže a vyplétání raket v přistavených buňkách podobných těm na stavbách.

Piros vs. Veselý Sledujte od 15 hodin online.

„Zázemí není úplně ideální, ale máme všechno, co potřebujeme,“ říká týmová dvojka Lukáš Rosol. „Nejsme na to úplně zvyklí, ale není to pro nás primární,“ doplňuje ho Veselý.

Podobné experimenty nejsou neobvyklé. Loni Maďaři plánovali vyzvat v baráži Světové skupiny ruský výběr na Markétině ostrově, jedné z hlavních budapešťských dominant. Kvůli časové kolizi s probíhajícím mistrovstvím světa v plavání nakonec z velkolepých plánů sešlo. Mače se odehrály u vodní přehrady v jižní části Budínu.

Ve výčtu zajímavých lokací upoutá i dubnový experiment Španělů, kteří uspořádali čtvrtfinále s Německem v aréně pro býčí zápasy. Švýcaři v minulosti postavili dvorec na vlakovém nádraží.

A neobvyklé zkušenosti českých reprezentantů? V paměti jim zůstávají spíš velké arény a kurty. „Vybavuju si semifinále 2014 s Francií. To jsme hráli na centru na Roland Garros,“ říká Lukáš Rosol. Nehrající český kapitán Jaroslav Navrátil, který vede tým od roku 2006, shrnuje: „Hráli jsme hlavně v obřích multifunkčních halách.“

Valkusz vs. Rosol Druhý duel sledujte online.

Tím spíš mohou budapešťské kulisy působit na Čechy pozoruhodně. Zatímco okolí dvorce nabízí pionýrské prostředí, nad samotným povrchem si Veselý a spol. libují. Teploty stoupající k tropické třicítce si žádají svědomitou péči o antuku.

Pořadatelé nechystají ani podobnou lumpárnu jako loni Nizozemci: ti těsně před úvodním duelem s Českem přisypali oranžovou drť, aby byla pomalejší. „Teď to udělali už v úterý,“ říká Rosol. „Báli jsme se, že se to bude drolit. Udělali to ale fakt dobře.“

Na kurtu u nákupního střediska Lurdy Ház absolvoval kvartet Veselý, Rosol, Pavlásek a Jebavý dva tréninkové bloky denně. Úmysl byl zřejmý: po štaci na amerických betonech si navyknout zpět na nejpomalejší tenisový povrch. Došlo i na partie pod umělým osvětlením. „Když jste na kurtu, tak si rozhodně jako před obchoďákem nepřipadáte,“ říká Veselý.

Více než čtyři tisíce modrých sedaček bude v hrací dny z větší části zaplněno. A aktéři při tom určitě na nezvyklé kulisy zapomenou.