O návrat do elitní skupiny Davis Cupu zabojují čeští tenisté v Maďarsku

dnes 11:16

Českým tenistům stojí ve zpáteční cestě do Světové skupiny Davis Cupu přijatelný sok. Losování v Londýně je poslalo k barážovému klání do Maďarska. Hrát se bude od 14. do 16. září.

S Maďarskem se Češi střetnou počtvrté v historii a mají pozitivní bilanci 2:1. Naposledy Maďary porazili v roce 1996 i za pomoci Petra Kordy. Davis Cup: los baráže o Světovou skupinu (14.-16. září) Maďarsko - Česká republika

Velká Británie - Uzbekistán

Rakousko - Austrálie

Švýcarsko - Švédsko

Srbsko - Indie

Kanada - Nizozemsko

Argentina - Kolumbie

Japonsko - Bosna a Hercegovina Ze Světové skupiny Češi sestoupili loni podruhé v historii. Poprvé klesli do nižší výkonnostní skupiny v roce 2005, ale hned v následující sezoně se dokázali vrátit. V letech 2012 a 2013 pak zásluhou Berdycha a Štěpánka zvedli nad hlavu pověstnou „salátovou mísu“. Obě opory už ale Davisův pohár nehrají. PŘIPRAVUJEME PODROBNOSTI.....