Ne novému Davis Cupu. Zverev odmítá hrát listopadový turnaj v Madridu

„To načasování je šílené,“ řekl Zverev v Šanghaji. „V listopadu už hrát nebudu. Myslím, že to tak budou mít všichni špičkoví hráči. Máme v sezoně jeden a půl měsíce pauzu, a to je od listopadu do prosince. Všichni jsme unavení,“ prohlásila německá jednička.

Účast na finálovém turnaji, který bude od 18. do 24. listopadu hostit Madrid, mají zatím jistou letošní semifinalisté z Francie, Španělska, Chorvatska a USA, divoké karty dostaly Argentina a Velká Británie.

Dalších dvanáct týmů včetně českého bude hrát o postup v únorovém kvalifikačním kole. Německo se utká s Maďarskem, Česko s Nizozemskem.