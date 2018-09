Čeští tenisté můžou v Davis Cupu narazit na Švýcarsko či Austrálii

S Austrálií, Švýcarskem i Nizozemskem by měli tenisté výhodu domácího prostředí. Pokud by ale v některém z týmů nastoupili Roger Federer, jenž nehrál Davis Cup od roku 2015, Stan Wawrinka, Nick Kyrgios či Robin Haase, nebyli by v roli favoritů.

Doma by tenisté hráli také s Maďarskem, Chile, Uzbekistánem, Indií a s Ruskem. Na půdu soupeře by jeli do Brazílie, v případě, že se soupeřem Čechů stane Kolumbie, o dějišti utkání rozhodne los. Jména dalších dvou možných soupeřů z euro-africké zóny budou známa později.

„Doufám v přijatelného soupeře v domácím prostředí, protože moc příležitostí pro fanoušky vidět nás v Česku asi už nebude,“ řekl Navrátil v Budapešti.

Češi jsou mezi nasazenou dvanáctkou spolu s letošními čtvrtfinalisty Belgií, Německem, Itálií a Kazachstánem a vítězi barážových klání Argentinou, Velkou Británií, Rakouskem, Japonskem, Srbskem, Švédskem a Kanadou.

Letošní semifinalisté Francie, Španělsko, Chorvatsko a USA mají v novém formátu soutěže jistou účast ve finálovém turnaji, v kterém bude o „salátovou mísu“ bojovat 18 týmů během týdne na jednom místě v dosud neoznámeném dějišti. Dva týmy obdrží volnou kartu. Všechny zápasy se budou hrát už jen na dva vítězné sety.