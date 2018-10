Jsou to Srbové? Nebo Němci? Český pár letí vzhůru a cílí na olympiádu

Zatímco v tuzemsku o nich příliš našinců stále neví, na světových píscích si raketově získávají respekt.

Od počátku letošní sezony vyletěl pár Perušič, Schweiner v žebříčku o desítky míst vzhůru. Aktuálně mu patří 13. místo na světě, což je pozice, která by hravě zaručovala kvalifikaci na olympijské hry 2020.

„Je to blízko. Vlastně by v uvozovkách stačilo obhájit výsledky z letošní sezony,“ zauvažuje plážový volejbalista Schweiner před středečním odletem do Číny, kde turnajem v Jang-čou odstartuje lov olympijských bodů potřebných k účasti v Tokiu.

Není to tak dávno, co český pár pravidelně obrážel daleko menší podniky. A jejich příjmení je dostávala do komických situací. „Třeba v Uherském Hradišti za námi přišli, že chtějí udělat rozhovor v angličtině. Trochu jsme se divili, ale řekli si: Proč ne?“ líčí Perušič.

Až po několika otázkách s kolegou Schweinerem pochopil, že pořadatelé s kamerou chtěli vyzpovídat rakouský tým, který dorazil na Moravu později...

Když se 24letí beachvolejbalisté začali objevovat na mezinárodních akcích, začali se k nim přátelsky hlásit soupeři. „Národnosti k sobě tíhnou, takže jsme se hodně bavili se Srby nebo Rakušáky,“ popisuje Perušic.

Jak je to tedy s původem českých olympijských nadějí?

„Můj dědeček se narodil v Záhřebu, takže mám chorvatské kořeny,“ vysvětluje Perušič. „Já mám zase příbuzné v Alsasku,“ připojuje se Schweiner a rozchechtá se: „Jsme takový srbsko-německý mančaft. K tomu italský trenér. Prostě mezinárodní tým.“

Když Brno není Čína

Český tandem, který se dal dokupy před dvěma lety, koučuje Andrea Tomatis. „Byl v nich tehdy potenciál, že by mohli za šest let být na olympiádě. Ale oni už bojují o Tokio. Jejich výsledky jsou pro mě pozitivním překvapením,“ říká šéf českého volejbalového svazu Marek Pakosta.

„Z velké části za jejich posunem stojí trenér. Udělali kus práce, posunuli se herně a výsledkově,“ připojuje se bývalý plážový volejbalista a olympionik Martin Lébl z agentury SportFin, která Perušice se Schweinerem zastupuje.

Čeští plážoví volejbalisté na cestě do Tokia Na olympijský turnaj v roce 2020 se podívá 24 nejlepších týmů. Největší šance z Česka má ženský pár Markéta Nausch Sluková, Barbora Hermannová. „Mají skvělé postavení na žebříčku, v letošní sezoně dokázali mít stabilní výkonnost bez velkých výkonů,“ podotýká šéf volejbalového svazu Marek Pakosta. Aktuální světové dvojky brzdí zranění zkušenější Nausch Slukové. Olympionička z Londýna a Ria po vleklých potížích s ramenem začíná trénovat a s kolegyní Hermannovou vynechávají závěr sezony 2018. Pakosta věří i mužským jedničkám Perušičovi se Schweinerem. Třetími kandidáty je ženský tandem Michala Kvapilová s Michaelou Kubíčkou. Bývalá hráčka šestkového volejbalu nahradila Kristýnu Hoidarovou Kolocovou, která v létě ukončila kariéru. Volejbalový svaz finančně přispívá vybrané trojici. „Pomáháme hradit náklady spojené s cestováním, náklady, hotely a částečně i přípravu,“ přibližuje Pakosta.

„Andrea se přes deset let pohyboval na Světové tour. Umí o beachvolejbale kreativně přemýšlet a dokáže se přizpůsobit herním situacím. On je náš klíč k úspěchu,“ pokyvuje Schweiner. „Druhý faktor je, že jsme dřív Světovou tour nehráli. Rok a půl trvalo, než jsme si zvykli a poznali, jak to chodí,“ pokračuje jeho parťák.

„Je rozdíl hrát turnaj v Brně a letět do Číny s tím, že když se vám jeden zápas nepovede, můžete jet zase domů. Srovnali jsme se trochu psychicky a uzpůsobili se. To se pojí s Andreou, který ví, jak se připravit, jaké turnaje hrát a jaké vynechat,“ doplňuje Perušič.

Čeští mladíci postupně poznávají, co obnáší život profesionálního sportovce. Žebříčkový postup vpřed a olympijská šance láká nové sponzory. Češi mimo letní měsíce pravidelně trénují v zahraničí. Nejčastěji v Římě, kde sídlí jejich mentor.

„Určitě to teď bude v přípravě jednodušší, můžeme se soustředit. Nemusíme řešit, jestli pojedeme ze soustředění o týden dřív domů. Nebo jestli musíme letět do Číny oklikou přes Moskvu. Pomůže nám to zkvalitnit přípravu a mít větší pohodlí. To můžou být detaily, které rozhodují,“ přemítá Perušič.

Finančník a právník. Tenista a florbalista

K pozici, z níž je na dohled nejlepší desítka světa, pomohly Čechům konstantnější výsledky. Nejvíce bodů do žebříčku vyneslo tandemu čtvrté místo ze čtyřhvězdičkového (druhá nejvyšší možná kategorie) červnového turnaje v Ostravě.

„Už loni jsme začali zjišťovat, že můžeme hrát vyrovnané zápasy s týmy ze světové série. A víme, že pokud podáme dobrý výkon nebo zahrajeme náš strop, jsme schopní konkurovat těm nejlepším týmům a občas je i porazit,“ těší Perušiče.

Tokijský kvalifikační cyklus potrvá rok a půl. Po asijské misi se Češi přesunou do Las Vegas, kde je na programu poslední čtyřhvězdičkový podnik v letošním roce.

Plážoví volejbalisté David Schweiner (vlevo) a Ondřej Perušič na úterní tiskové konferenci před zahájením olympijské kvalifikace.

Do světa se vydávají Češi s čistější hlavou. Schweiner nedávno dokončil bakalářské studium oboru Finance na pražské Vysoké škole ekonomické. „Popsal bych to, že jsem odbrzdil auto. Shodil jsem ze sebe pár povinností a začíná sranda,“ usmívá se Schweiner. „Jsem přijatý na inženýra, budu studovat dál, ale prioritou je kvalifikace,“ doplňuje. Jeho spoluhráč zase studuje práva na Univerzitě Karlově.

Finančník a právník.

Bývalý tenista a florbalista.

A (možná) budoucí členové světové desítky a účastníci her v Tokiu.

„Olympiáda je nejvíc,“ velí Perušič. „Když se dobře připravíme a trochu se zlepšíme, olympiáda je blíž, než jsme si před rokem mysleli,“ dodá.