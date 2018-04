Pabiška přesedl do auta. Teď ho s Prokopem čeká pouštní peklo Kataru

Pabiška má za sebou v nové roli skvělou premiéru. Koncem března asistoval Prokopovi ve voze Ford F-150 při senzačním vítězství v závodu Světového poháru v cross country rallye, který se jel v písečných dunách kolem Abú Zabí.

„Jsem rád, že jsem dostal nový vítr do plachet. Ještě pořád chci sbírat vavříny, i když nebudu držet řidítka nebo volant,“ říká 42letý motocyklový závodník z Liberce.

Odlišnou roli si už jednou naostro vyzkoušel. V roce 2012 jel Dakar coby navigátor kamionu. Pak se však na motorku vrátil a celkově s ní objel slavnou rallye jedenáctkrát. Vždy přitom dorazil do cíle, což je unikátní bilance. Jeho nejlepším umístěním je 18. příčka z roku 2014.

Vidíte nyní svou budoucnost na místě navigátora v autě?

Asi ano. Zájem ze strany Martina Prokopa tady je, takže pokud si to sám nezkazím, snad to dopadne. Na navigátorovi dost visí celkový úspěch nebo neúspěch a Martin bojuje o dobré výsledky, takže je to opravdu značná odpovědnost. Ale je to pro mě směr, kterým bych se teď rád vydal. Nemám finanční prostředky na to, abych utáhl další dakarský start na motorce.

Jak jste se s Martinem Prokopem dal dohromady?

Můj start v Abú Zabí možná vypadal jako záskok trochu narychlo, ale naše spolupráce vznikala delší dobu. Martinův bývalý navigátor Honza Tománek má dlouhodobé zdravotní problémy, a tak jsme se na tohle téma spolu bavili už vloni. Po letošním Dakaru došlo k dalšímu kontaktu a účast v prvním závodě pak byla opravdu rychlá.

Posádka Martina Prokopa při vítězném závodu Světového poháru v cross country rallye v Abú Zabí.

Jak těžké bylo si na novou roli zvyknout?

Myslím, že lepší závod na úvod než Abú Zabí jsem si nemohl přát. Navigace tam totiž není příliš složitá. Stejně jsem si ale musel hodně zvykat, protože navigátor v autě obsluhuje spoustu dalších důležitých věcí, jako je kontrola pneumatik, panel s rychlostí, stěrače a tak dále. Není toho sice tolik, co na motorce, ale před závodem jsme nenajeli ani metr tréninku a všechno jsem se musel učit v ostrém závodě. Pár minel jsem udělal, ale nebyly natolik zásadní, aby nás srazily do zadních pozic.

Jak byste porovnal zkušenost z kamionu s autem?

To je obrovský rozdíl. V kamionu posádka trpí mnohem víc, kdežto v autě je poměrně komfort. To pro mě bylo velké překvapení. Líbí se mi to a ani se s Martinem nebojím. Přesvědčil mě, že to pro mě má smysl.

Jak bude vaše spolupráce vypadat dál?

Už teď v neděli odlítáme na další díl Světového poháru do Kataru. To je absolutně nejtěžší navigační závod sezony. Pravé navigátorské peklo. Musíte naprosto přesně dodržovat azimuty, každá odbočka o sto metrů dál je tou největší chybou. V Kataru se trošku uvidí, jestli to spolu zvládneme, nebo ne.

Na motorce jste mohl případnou chybou ublížit jen sobě, ale teď máte zodpovědnost vůči pilotovi. Je to velký rozdíl?

Obrovský. Posadit se vedle tak dobrého jezdce je velká zodpovědnost a rozhodnutí navigátora musí být okamžité a přesné. Je ale potřeba říct, že žádná dokonalost v tomto případě neexistuje. Pořád jde o závod v terénu. V Kataru to platí obzvlášť - je tam kamenitá poušť a hodně velké srázy. Každý tam má problémy, každý bloudí. Ale lepší navigátor se dokáže vymotat z problémů o něco dřív. Naše posádka aktuálně vede celkové bodování, takže určitě bude trochu tlak.

Závodní motorku už jste schoval někam do kouta?

To vůbec ne. Dakarskou motorkou jsem v sezoně nikdy nejezdil, ale mám svého půllitra a na motorce chci dál pokračovat, drží mě to zdravého. Mám v plánu jezdit české závody. Motocyklovou kariéru nechci v žádném případě uzavřít. Třeba pojedu příští Dakar v autě a pak se vrátím na motorku. Do padesáti mám ještě osm let a do té doby bych se ještě mohl účastnit Dakaru jako motorkář. Chci být připravený. Co kdyby se náhodou objevil nový sponzor? Pořád jsem plně fit a po letech nemám žádné zdravotní potíže.

Jste s Martinem Prokopem domluvený na spolupráci až do příštího Dakaru?

Domluvili jsme se, že teď budeme jezdit, abychom se před Dakarem sehráli. Ale nic není podepsané. V tomhle sportu se může stát cokoliv. Zatím se dívám jen na nejbližší závod v Kataru, který nás opravdu prověří.

Jak se David Pabiška chystal na letošní Dakar: