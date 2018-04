Pozdější start Dakaru mi sedí, pochvaluje si David Pabiška

Do Jižní Ameriky, kde se prestižní maratonská soutěž v posledních letech koná, odjíždí až zítra, tedy na Nový rok.

Česko vysílá do boje dva motorkáře - a oba jsou shodou okolností původem z Liberce. Kromě Pabišky jede také Jan Veselý.

Pro Davida Pabišku bude tento Dakar ve znamení velkého návratu. Po čtyřech letech dakarské účasti na motocyklu se vloni vydal na strastiplnou trať pouštěmi, horami i vodou coby navigátor kamionu.

"Rozhodně to nebylo zakončení mé kariéry na motorce, vyšel jsem tehdy vstříc týmovým potřebám, protože o navigátory je ve světě nouze. A to, co jsem se naučil, chci teď využít zase jako motocyklový závodník," vysvětluje Pabiška.

Jeho nejlepším motorkářským výsledkem na Dakaru je 26. místo z roku 2010. To by chtěl letos překonat, ale dobře ví, že slavný závod je velkou loterií, kde stačí jediný technický problém a je konec.

"Spočítali jsme, že v mé yamaze je čtyři a půl metru benzinových hadic od nádrží. Každá maličkost by mohla zapříčinit to, že se stroj zastaví," říká David Pabiška.