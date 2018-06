Basketbalistka Kušlitová: Reprezentaci si užívám, je to pro mě čest

„Užívám si to, je to pro mě čest reprezentovat, a to už v juniorských kategoriích. A teď to pro mě znamená opravdu hodně. Když mi přišla pozvánka, nečekala jsem to, byla jsem překvapená. Měla jsem sice dobrou sezonu, ale říkala si, že na repre to není,“ říká karlovarská pivotka.

Byla už na dvou soustředěních, dnes přijíždí s týmem do Karlových Varů. „Bylo to super, aspoň něco přes léto dělám, beru to jako motivaci a je to pro mě čest.“ V první řadě musela vyřešit své zdraví, proto nestihla úvodní dvě soustředění. Celý únor byla v nemocnici a z úvodních soustředění se omluvila kvůli zaplacené dovolené na Sicílii. „Pokud bych nebyla předtím v nemocnici, tak bych ji zrušila a jela od prvního kempu na repre. Jsem ráda, že mi tak vyšli vstříc a že s nimi nyní mohu pokračovat,“ raduje se Kušlitová.

V týmu se nemusela seznamovat. Se všemi hráčkami se vesměs dobře zná. „Jsme super tým a parta, vypomůžeme si. S některými holkami se znám ještě z juniorských repre a kamarádství pokračuje dál,“ uvedla karlovarská hráčka. Navíc je v týmu i další karlovarská pivotka, Kateřina Rokošová, která ovšem do Karlových Varů nepřijede, tráví dovolenou v Chorvatsku. „Bylo pro mě příjemné, když jsem znala někoho, s kým trávím celý rok,“ přiznává Kušlitová.

Jako bonus na reprezentační pozvánku je právě turnaj v Karlových Varech. „Těším se hodně. Vary beru jako svůj druhý domov. Pro mě je opět čest, že turnaj je právě zde. Jsem za to ráda, protože tu mám plno známých a doufám, že zápasy nám nějak půjdou,“ přeje si Dana Kušlitová. Ač se jedná už o sedmý ročník, paradoxně v předchozích letech karlovarský turnaj nenavštívila ani jednou.

Češky se v Karlových Varech schází už dnes. Víkend budou věnovat většímu sehrání, opakování všech signálů, aby se dobře připravily na turnaj.

Ten se hraje v Hale míčových sportů. „Jsem ráda, je to jedna z novějších hal a já jsem tam doma, vím, co tam čekat, znám koše. Člověku se hraje lépe, když je na domácí půdě,“ přiznává karlovarská basketbalistka.

Má také další přání před startem turnaje. „Byla bych ráda, kdyby přišla plná hala. Naši soupeři jsou těžcí a já si v hloubi duše přeji, abychom turnaj vyhrály. Vím, že to bude těžké pro lidi, protože se hraje v týdnu, ale byla bych ráda, kdyby přišli, budeme je potřebovat,“ zve fanoušky Dana Kušlitová.