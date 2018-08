Maslák a dvoustovkař? Musel bych ho natřít na černo, směje se Kupka

„Po úspěších z posledních let to určitě zklamání je. Kluci tady jsou strašně rychlí, takhle rychlá Evropa nikdy nebyla,“ říká kouč.



Co udělat pro to, aby byl Maslák znovu rychlý jako dřív?

Je to svěřenec, který na mě dá. Musíme to spolu promyslet, třeba dát volnější rok. On je asi vyčerpaný, protože určitě není starý, je mu 27 let. Pokusíme se udělat nějakou radikální změnu a uvidíme, co z toho do budoucna vyleze. Bude to spíš o tom psychicky si odpočinout od čtvrtky a pak se připravit na olympijský rok.

Trenér Dalibor Kupka.

Nebylo by pro psychický odpočinek lepší vynechat halovou sezonu?

Můžete mít pravdu, ale já si nemyslím, že by měl halovou sezonu vynechat, je to jeho doména. I kdyby tam třeba neuspěl. Pak by měl odjet na Bahamy pokusit se nominovat na olympiádu se štafetou. Možná by se měl vykašlat na mistrovství světa v Dauhá, mohl by běhat sprinty. Kdyby se tam dostal na dvoustovku, zazávodí si tam. Ale v letní sezoně si od čtvrtky musí trochu odpočinout.

Co třeba přidat překážky? To nepřipadá v úvahu?

Spolupracujeme spolu od jeho šestnácti let. Dva roky jsem ho terorizoval na překážkách a on v sobě nemá rytmus. Není na ně šikovný, a navíc má nějak špatně narostlé kyčelní jamky, takže to ani nejde. I profesor Pavel Kolář nám řekl, že z něj překážkář nebude.

Tak co jiné řešení - změna disciplíny. Neměl by se více zaměřit právě na zmiňovanou dvoustovku?

Na dvoustovce nemůže nikdy dosahovat na umístění, která bral na čtvrtce. To prostě nejde. Musel bych ho natřít na černo a on by musel vyrůst o deset centimetrů. Je to opravdu spíš v tom odpočinku, aby chytil motivaci. Do třiceti let by měl mít člověk pořád takovou hladinu hormonů, aby předváděl výkony jako zamlada. Měl jsem i čtvrtkaře Bláhu, který ve dvaatřiceti zrychlil. Pavel byl extrémně šikovný už od šestnácti, byl ve všech finále a všechno šlo samo. Teď přišel první zádrhel. Musíme to změnit a věřím, že se ještě vrátí ve velkém stylu.

On sám říká, že už ho běhání zas až tolik nebaví. Jak dlouho to na něm pozorujete?

To si nemyslím, podle mě je u něj ta chuť pořád stejná, dokázal to i letos v hale, kde nám ve finále časem 45,40 vyrazil dech, protože jsme si mysleli, že bude bez medaile. Proto si nemyslím, že se mu nechce závodit.

Tak čím to je, že je rok od roku pomalejší?

Chodíme nějaké laktátové testy a z nich je patrné, že ztrácí odolnost vůči laktátu. Možná to je stereotypním tréninkem. Málokterý závodník vydrží na špičce tak dlouho jako on. Někdo je vepředu dva roky a pak o něm neslyšíte. Pavel byl dlouho v úplné špičce a možná se to dostalo do stereotypu. Věříme, že když se nabourá, zase se vrátí zpátky. Pokusíme se ho zrestartovat.

V hale je Pavel Maslák už šestým rokem neporazitelný.

Mluvil jste o psychickém odpočinku. Nepomohl by třeba psycholog?

Nemyslím si. On, co se týče závodů v hale, ukázal, že je psychicky silný. Jen mu to prostě neběží. Má každým rokem slabší testy. Osobák si vytvořil v roce 2014, pak si natrhl stehno a od té doby už je to slabší. Tady byl osm desetin od osobního rekordu, což už je dost. Je možné, že měl vrchol v pětadvaceti, ve čtyřiadvaceti. Tím, že od šestnácti kvalitně trénoval, se na tu speciální hranici dostal v tomhle věku, fakt nevím. Ale budeme to určitě zkoušet, aby se vrátil.

Co ještě se dá změnit?

Chceme trochu změnit jídelníček. Sice nevím, jestli už nehledáme prkotiny, ale chceme to zkusit i přes tohle. Když máte dobré palivo, jedete.

Maslákovi je stále teprve sedmadvacet. Může mít před sebou ještě jeden vrchol kariéry?

Doufám v to. Jirka Mužík si taky zaběhl osobák v jedenadvaceti, pak si poranil koleno a už to tak nešlo. Ale ideální věk sportovce je mezi 25-30 lety, tam by výkonnost měla vrcholit. Pro mě je Pavel výjimečný a vždycky byl. Kariéru měl vrcholnou a když skončí jako sedmiletá, nedá se nic dělat. Teď se ale budu snažit najít jinou cestu, jinou skladbu tréninku. Uděláme maximum pro to, abychom mu tu skvělou kariéru prodloužili.