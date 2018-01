Prokop se cítil jak v mixéru. Rozvodněnou řekou se vrátit nemohl

Prokop na náročné trati, jejíž součástí byl nejdelší měřený úsek celé rallye, ztratil na nejrychlejšího Násira Attíju z Kataru 29 minut, následně ale dostal ještě hodinovou penalizaci za neprojetí jednoho z kontrolních bodů.

V průběžném pořadí se mu tak ještě více vzdálil sedmý Chálid Al Kasímí ze Spojených arabských emirátů a na devátého Nizozemce Petera van Merksteijna má k dobru už jen šest minut.

„Chtěli jsme jet, co nejvíc vyrovnaně, netlačit na pilu a hlavně projet všechna řečiště bez bloudění a kamenné pole bez defektů. Trať byla naprosto destruktivní jak pro auta, tak pro posádky. Bohužel argentinské etapy nabídly jen utrpení v podobě nekonečných úseků v rozbitém terénu, kde není moc prostor na techniku jízdy, spíš jde o to, jak kdo zariskuje poškození auta,“ uvedl Prokop, který chyboval s navigátorem Janem Tománkem v první části a minuli jeden z kontrolních bodů.

„Skrz rozvodněnou řeku už se vrátit nedalo, tak jsme pokračovali dál,“ řekl.

I ve čtvrtek měl pilot týmu MP Sports technické problémy, tentokrát se jednalo o tlumiče.

„Jeden vytekl úplně a ostatní se přehřály, a tak jsme neustále chodili zadkem až na zem. Když už nám po několikáté necvakla jen bederní páteř, ale i krční, rozhodl jsem se zvolnit a dotáhnout to v klidu do cíle. Posledních 30 kilometrů bylo jako v kamenolomu a to už jsem viděl všechny čerty. Ale zvládli jsme to a frčíme dál,“ uvedl Prokop, jenž přiznal, že se cítil jako v mixéru.

Do cíle jubilejního 40. ročníku slavné soutěže chybí dvě etapy a Prokop chce udržet své postavení. „Soupeř za námi se nám po penalizaci výrazně přiblížil, takže si to musíme pohlídat,“ dodal jedenáctý muž loňského Dakaru.

Macík znovu prorazil chladič

Problémy s technikou limitovaly i Macíka, jenž již podruhé poškodil chladič. „Byla to další těžká etapa. Na začátku všechno fungovala dobře, jeli jsme rychle a drželi jsme se v Top 3. Pak jsme přijeli do hor a auto začalo trochu vařit. Začala nám unikat voda z chladiče, který se opět prorazil,“ uvedl Macík s tím, že se v polovině trati snažili s mechaniky závodu opravit. Ale nepodařilo se jim to.

Pravidelně tak museli zastavovat a dolévat do něj vodu. „Tak každých deset nebo dvacet kilometrů. Díra nešla zaslepit. Etapu jsme jeli výrazně déle než bychom jeli jinak,“ řekl pilot týmu Big Shock Racing.

„Vody bylo potřeba obrovské množství, takže jsme si ji museli brát od místních. Měli jsme plnou kabinu kanystrů a pet lahví, lítaly nám všude. A tak jsme dojeli až do cíle,“ doplnil jej navigátor František Tomášek.

Macík se ještě po 8. etapě držel na třetím místě, ale následně jej začaly trápit technické problémy a klesá v pořadí. „Třetí místo bylo krásné, ale pak se toho stalo strašně moc. Je to nejtěžší Dakar, který jsem kdy jel. Jsem rád, že jsme se udrželi na sedmém místě a udělám vše proto, abychom jej v posledních dvou etapách udrželi nebo se posunuli výše,“ řekl Macík.

Kolomý bojoval o výhru v etapě

Kolomý přišel o šance bojovat o přední umístění již ve 3. etapě, ve které nabral obrovskou ztrátu, v závěru se ale přibližuje elitní desítce, na kterou momentálně ztrácí 36 minut. Ve čtvrtek opět bojoval o etapové vítězství a zřejmě jen vinou defektu byl druhý.

„Byla to ideální etapa jak pro mě tak pro Tatru, letěli jsme a věděl jsem, že moc neztrácíme. Bohužel jsme měli opět defekt a museli opravovat i hadičku k dofuku, tam jsme něco nechali,“ řekl pilot týmu Buggyra Racing, jenž musel 20 km navíc dotankovávat naftu. „Druhé místo je ale skvělé,“ dodal Kolomý, který za nejrychlejším Nizozemcem Tonem van Genugtenem o čtyři minuty.

Motocykly a čtyřkolky ve čtvrtek nezávodily, organizátoři pro ně etapu s ohledem na předpověď počasí zrušili. Nemohly totiž vzlétnout vrtulníky a zajistit tak bezpečný začátek etapy.