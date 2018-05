Prokop i Macík na Dakaru nabrali ztrátu a klesli v pořadí

Prokop zastavil na trati před prvním kontrolním bodem a musel řešit problémy svého fordu. Díky pomoci Tomáše Ouředníčka, který jej dotáhl na kontrolní stanoviště, kde mu mechanici opravili porouchaný alternátor, již poté opět držel krok s nejrychlejšími.

„Bylo velké vedro a auto to nevydrželo. Vypověděl službu alternátor, naštěstí kousek před povoleným servisem. Věřili jsme, že tam dojedeme, ale osm kilometrů před ním baterka lehla. Naštěstí se tam objevil Tomáš Ouředníček a do servisu nás dotáhl, za což mu děkuji,“ řekl Prokop. „Ztratili jsme dost, ale hlavní je, že jsme v závodě a v desítce,“ dodal pilot týmu MP Sports.

V průběžném pořadí jej předstihl Chálid Al Kasímí ze Spojených arabských emirátů, na kterého nyní Prokop ztrácí 1:26 hodiny. V čele je i nadále tovární jezdec Peugeotu Španěl Carlos Sainz, jenž má na druhého Peterhansela náskok 50 minut.¨

Kamiony:

Mezi kamiony byl z Čechů nečekaně nejrychlejší devátý Martin Šoltys, který zaostal za Van Genugtenem o 47:46 minuty.

Hned za ním dojel s odstupem dalších čtyř minut Martin Kolomý, který v první části etapy převrátil svůj kamion na bok.

„Bylo to doslova peklo na zemi. Po 40 kilometrech jsme leželi na boku, pak strašný rozbíječky, že auto dostávalo takový záhul, až jsem nevěřil, že to vydrží. Na kola nás nejdříve stavěl Kamaz, ale utrhl lano, tak mě postavil Maz. Posledních 100 kilometrů nám odešla zadní náprava, takže jsme jeli jenom na přední pohon,“ uvedl Kolomý, který je po problémech z úvodu rallye ze hry o přední umístění.

„Vůbec jsem nevěřil, že v dunách se dá jet jen na přední náhon. Ale podařilo se nám dojet do cíle, tak asi jo,“ dodal člen týmu Buggyra Racing.

Ještě více ztratil Macík, jehož od prvního místa dělilo 2:23 hodiny. Za stupni vítězů nyní pilot týmu Big Shock Racing zaostává o 1:42 hodiny. Podle neoficiálních informací měl Macík problémy s řízením a navíc poté, co pomáhal jednomu ze soupeřů, zapadl. V čele je i nadále Rus Eduard Nikolajev.

Motocykly:

Mezi motocyklisty se již na 24. místo posunul Milan Engel, který skončil v etapě ještě o dvě pozice výše.

„Byla to hodně náročná etapa. První část se jela v řečištích a volném prostoru mezi velbloudí trávou. Všude byl písek. Šlo dost o navigaci, párkrát jsem zabloudil. Nicméně se mi jelo dobře, chytil jsem se dvou jezdců a kontroloval jejich navigaci a valili jsme vpřed,“ uvedl Engel, který stejně jako ostatní bojoval s únavou.

„Bylo to vidět i na tom, jak odpadávali lidi. Ale nám se s Jacopem (Ceruttim) dařilo, teda až na moji jednu chybu, kdy jsem překročil rychlost na měřeném úseku,“ doplnil a poukázal na výsledek svého italského týmového kolegy v Moto Racing Group, který je v průběžném pořadí před ním. „Doufám, že se ještě někam posuneme v pořadí výš,“ přál si Engel.

Problémy s nedostatkem paliva musel řešit Jan Brabec, který dojel do cíle jen díky pomoci Davida Pabišky. „Nejdříve jsme ho zkoušeli dostat do cíle na laně. To se nám v řečišti nedařilo. Pak jsme využili PET lahev, kterou jsem měl v kapse. Kdybych na ni nepřišel, museli bychom palivo přehazovat do jeho stroje pusou,“ řekl Pabiška.

Čtyřkolky:

Mezi čtyřkolkami si polepšili Zdeněk Tůma i Josef Macháček, kterým nyní patří 11. respektive 12. místo. Tůmu přibrzdily technické problémy, musel opravovat sání. „Uvidíme, jestli se dostaneme do Top 10. Rád bych o to umístění bojoval,“ řekl Tůma.

Macháček přiznal, že na náročné argentinské podmínky není připravený. „V této oblasti v Argentině jsem už dlouho nebyl. Na předešlých ročnících jsem vždycky vypadl. Kdybych tušil, co mě tady čeká, tak bych na Dakar ani nejel. Na takhle těžké etapy jsem se letos nepřipravil,“ uvedl šedesátiletý Macháček.