Florbalisté Chodova či Otrokovic si zahrají semifinále Czech Open

Florbalový turnaj Czech Open v Praze Elitní kategorie mužů

Skupina A:

Vítkovice - Pixbo Wallenstam (Švéd.) 0:3

Thurgau (Švýc.) - Sparta Praha 2:5

Konečné pořadí: 1. Pixbo Wallenstam 3 zápasy/9 bodů (skóre 14:2), 2. Vítkovice 3/6 (4:5), 3. Sparta 3/3 (6:8), 4. Thurgau 3/0 (5:14). Skupina B:

FBC Ostrava - Nokian KrP (Fin.) 1:3

Köniz (Švýc.) - Chodov 2:2.

Konečné pořadí: 1. Chodov 3/7 (9:4), 2. Nokian KrP 3/6 (8:7), 3. Köniz 3/4 (7:6), 4. FBC Ostrava 3/0 (2:9). Supina C:

Panthers Otrokovice - Falun (Švéd.) 1:4

Tigers Langnau (Švýc.) - Tatran Střešovice 1:1

Konečné pořadí: 1. Falun 3/9 (16:5), 2. Otrokovice 3/2 (4:7), 3. Tatran Střešovice 3/2 (5:11), 4. Langnau 3/2 (4:6). Skupina D:

Zug United (Švýc.) - EräViikingit (Fin.) 4:5

Höllvikens IBF (Švéd.) - Bohemians 6:3

Konečná tabulka: 1. EräViikingit 3/9 (16:10), 2. Zug 3/3 (15:15), 3. Höllvikens IBF 3/3 (12:13), 4. Bohemians 3/3 (13:18). Osmifinálová skupina E:

Chodov - Vítkovice 2:5

Pixbo Wallenstam - Nokian KrP 5:5

Pixbo Wallenstam - Chodov 3:3

Nokian KrP - Vítkovice 3:1.

Konečné pořadí: 1. Pixbo Wallenstam 3/5 (11:8), 2. Chodov 3/4 (9:9), 3. Nokian KrP 3/4 (9:10), 4. Vítkovice 3/3 (6:8). Osmifinálová skupina F:

Falun - Zug United 7:0

EräViikingit - Panthers Otrokovice 3:0

Falun - EräViikingit 5:2

Zug United - Panthers Otrokovice 1:2.

Konečné pořadí: 1. Falun 3/9 (16:3), 2. EräViikingit 3/6 (10:9), 3. Otrokovice 3/3 (3:8), 4. Zug 3/0 (5:14). Kvalifikace play off - 1. kolo:

Tatran Střešovice - FBC Ostrava 3:2 po sam. nájezdech

Sparta Praha - Bohemians 4:5 po sam. nájezdech

Köniz - Tigers Langnau 3:2 po sam. nájezdech

Höllvikens IBF - Thurgau 9:1 Kvalifikace play off - 2. kolo:

Bohemians - Tatran Střešovice 1:2

Köniz - Höllvikens IBF 1:2 po sam. nájezdech Elitní kategorie žen

Skupina A:

Panthers Praha - Red Lions Frauenfeld (Švýc.) 2:3

Pixbo Wallenstam - Chodov 7:1.

Konečné pořadí: 1. Pixbo Wallenstam 3/9 (19:3), 2. Chodov 3/6 (10:8), 3. Frauenfeld 3/3 (3:11), 4. Panthers Praha 3/0 (5:15). Skupina B:

Vítkovice - PSS Porvoo (Fin.) 3:4

Kloten Dietlikon Jets - ČR ‚19‘ 3:1

Konečné pořadí: 1. Kloten Dietlikon 3/9 (11:4), 2. PSS Porvoo 3/6 (13:5), 3. Vítkovice 3/3 (9:11), 4. ČR ‚19‘ 3/0 (2:15). Skupina C:

Tigers Jižní Město - EräViikingit 1:0

Falun - Tatran Střešovice 3:3

Konečné pořadí: 1. Jižní Město 3/7 (5:3), 2. EräViikingit 3/4 (12:7), 3. Falun 3/2 (8:9), 4. Tatran Střešovice 3/2 (7:13). Skupina D:

Umea (Švéd.) - Olimpia Gdaňsk 3:1

Hot Chilis Regensdorf (Švýc.) - FBC Ostrava 0:2

Konečná tabulka: 1. Umea 3/9 (12:2), 2. FBC Ostrava 3/6 (6:6), 3. Gdaňsk 3/3 (6:8), 4. Regensdorf 3/0 (2:10). Osmifinálová skupina E:

Kloten Dietlikon - Chodov 2:2

Pixbo Wallenstam - PSS Porvoo 5:2

Pixbo Wallenstam - Kloten Dietlikon 4:1

PSS Porvoo - Chodov 2:3

Konečné pořadí: 1. Pixbo Wallenstam 3/9 (16:4), 2. Kloten Dietlikon 3/4 (5:7), 3. Chodov 3/4 (5:11), 4. PSS Porvoo 3/0 (5:10). Osmifinálová skupina F:

Tigers Jižní Město - FBC Ostrava 8:6

Umea - EräViikingit 1:4

Tigers Jižní Město - Umea 2:5

FBC Ostrava - EräViikingit 4:5

Konečné pořadí: 1. EräViikingit 3/6 (9:6), 2. Umea 3/6 (11:6), 3. Jižní Město 3/6 (11:11), 4. FBC Ostrava 3/0 (10:18). Kvalifikace play off - 1. kolo:

Red Lions Frauenfeld - Hot Chilis Regensdorf 4:1

Falun - ČR ‚19‘ 3:2 po sam. nájezdech

Vítkovice - Tatran Střešovice 3:0

Olimpia Gdaňsk - Panthers Praha 2:3 Kvalifikace play off - 2. kolo:

Red Lions Frauenfeld - Falun 0:8

Vítkovice - Panthers Praha 3:1