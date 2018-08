Čeští golfisté na Czech Masters opět neprošli cutem

Vysoký Újezd (par 72, dotace 1 milion eur)

Po 2. kole: 1. Green (Malaj.) 132 (64+68), 2. Winther (Dán.) 133 (65+68), 3. Pulkkanen (Fin.) 134 (65+69), Pieters (Belg.) 134 (64+70), Harrington (Ir.) 134 (66+68), Pavan (It.) 134 (65+69), ...101. Mrůzek 143 (69+74), 109. Matuš 144 (72+72), Lieser 144 (69+75), Kořínek 144 (71+73), Cafourek 144 (69+75), 127. Tichý (am.) 146 (74+72), Zach (am.) 146 (73+73), 134. Gál 147 (71+76), Suchan 147 (72+75), Tintěra 147 (70+77), 148. Pospíšil 151 (75+76), 155. Dědek (všichni ČR) 158 (79+79) - všichni neprošli cutem.