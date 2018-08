Czech Masters vede čtveřice golfistů včetně slavného Dalyho

Hřiště s parem 72 v dnešním úvodním kole zvládlo na 64 ran kvarteto Daly, Angličan Callum Tarren, Gavin Green z Malajsie a vítěz Czech Masters z roku 2015 Thomas Pieters z Belgie, jenž na Berounsku bojuje o nominaci do evropského týmu pro Ryder Cup.

Dvaapadesátiletý bouřlivák Daly, vítěz British Open a PGA Championship z 90. let, zahrál birdie na prvních třech jamkách a zaznamenal své nejlepší kolo na European Tour za posledních deset let.

O úder zpět se dělí o páté místo pět golfistů, desátá pozice patří devítce hráčů včetně bývalé světové jedničky Lee Westwooda z Anglie a vítěze tří majorů Pádraiga Harringtona z Irska. První kolo naopak nevyšlo loňskému vítězi Haydnovi Porteousovi z JAR, jenž je se skóre +1 na 87. místě.

Z dvanáctky českých golfistů se nejvíce dařilo trojici Mrůzek, Lieser, Cafourek, kteří zahráli tři rány pod par a dělí se o 41. pozici. Mrůzek se předloni stal dosud posledním Čechem, jenž na Czech Masters prošel cutem. Dnes turnaj zahájil ve flightu se slavnými Angličany Westwoodem a předloňským vítězem Masters v Augustě Dannym Willettem.

„S Westwoodem jsme si hodně povídali, je to vážně gentleman. Bavili jsme se o všem možném. Willett je trochu svůj, moc toho nenapovídá, ale jsou to fajn hráči a bylo to super. Atmosféra byla skvělá, myslím, že tu bylo hodně lidí,“ uvedl Mrůzek, jenž má letos na kontě tři výhry na domácí Czech PGA Tour.

Hned v první den turnaje padla hole in one, o kterou se postaral Němec Alexander Knappe. Devětadvacetiletý golfista zahrál na jeden úder tříparovou jamku číslo sedm na 171 metrů a získal od partnera turnaje postel v ceně 40.000 eur, což je více, než si dosud letos vydělal na odměnách.