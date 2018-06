Turnaj Czech Ladies si na Konopišti zahraje 25 domácích golfistek

Podruhé je promotérem Česká golfová federace, která loni uspořádala první ročník na Roztěži. „Ukázalo se, jak důležité je mít možnost karet pro talentované hráčky, aby se otrkaly v silné konkurenci na zahraničních turnajích. A nebojím se říct, že dosáhly fantastických výsledků,“ řekl prezident federace Zdeněk Kodejš.

Z profesionálek se objeví Šideri Váňová, Lucie Hinnerová, Eva Koželuhová, Michaela Valášková a Kateřina Krásová. Chybějí česká jednička Klára Spilková, která měla volno a začíná se připravovat na major Women’s PGA Championship, a Karolína Vlčková. Ta pokračuje na druhé americké sérii Symetra Tour.

Pozornost se upírá na mladé amatérky. Z nich letos září Jana Melichová, pátá na LET Access ve Francii a nedávno čtrnáctá ve Finsku. „Nemyslím na to, co bylo. Chci hrát co nejlépe a soustředím se. Hřiště mám ráda,“ řekla ČTK Melichová.

Startuje 132 golfistek a mezi nimi nechybí loňská vítězka Lucie Andreová z Francie. Přijela také Švédka Emma Nilssonová, která před pěti lety vyhrála turnaj stejné kategorie na Dýšině u Plzně. Už v úterním tzv. Pro-Am padlo eso, jamku na jediný úder na šestce trefila Jihoafričanka Nicole Garciaová, Golfistky si na prémiích rozdělí 35 000 eur (přes 900 000 korun). Celkové náklady na pořádání turnaje se pohybují kolem 3,5 milionu korun.